निजी बसों की हड़ताल, CM से मिले बस संचालक, डिप्टी सीएम बोले- सड़क पर नहीं चलने देंगे मोडिफाइड बॉडी वाली बसें

परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से भी मिले निजी बस संचालक.

नहीं चलने देंगे मोडिफाइड बॉडी वाली बसें
नहीं चलने देंगे मोडिफाइड बॉडी वाली बसें (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 2:22 PM IST

4 Min Read
जयपुर : राजस्थान में निजी स्लीपर बस संचालकों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है. जैसलमेर और जयपुर में स्लीपर बसों से हुए हादसे की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग ने बॉडी मोडिफाइड वाली बसों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी. जिसके विरोध में निजी बस संचालकों ने 1 नवंबर से चक्का जाम करने का एलान कर दिया था. इस मामले को लेकर निजी बस संचालकों ने आज पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से और फिर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात की. इस संबंध में उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि मोडिफाइड बॉडी और बिना इमरजेंसी एग्जिट और फायर फाइटिंग सिस्टम वाली बसों को नहीं चलने देंगे. ऐसी बसों पर सख्ती जारी रहेगी.

लोग जलकर मर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं : मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने आज मीडिया से बातचीत में कहा, जब ऐसी बसों पर सख्ती की तो बस संचालक हड़ताल पर चले गए. लोग जलकर मर रहे हैं. यह अच्छी बात नहीं है. बसों की बॉडी विभाग के नियमों के अनुसार होगी तो ही संचालन हो पाएगा. किसी की जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है. इसलिए नियमों की अनदेखी कर चलाई जा रही बसों पर कार्रवाई जारी रहेगी. इधर, निजी बस संचालक यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम से मिलकर अपनी बात रखी है. अब आगे सभी लोग मिलकर फैसला करेंगे.

परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

32 की जगह 48 सीट बना रखी : वे बोले, जिस तरह बॉडी को मोफिफाई करवाकर गाड़ियां चल रही हैं. जिनमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं हैं. बसों में 32 की जगह 48 सीट बना रखी है. फायर फाइटिंग सिस्टम तक भी नहीं है. ऐसी गाड़ियों को सड़क पर किसी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बस संचालकों की बाकि कोई समस्या है तो उस पर बात की जा सकती है. लेकिन अगर सवारियों की जान जोखिम पर रखकर बसों का संचालन होता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

परमिट लेने के बाद करवाते हैं मॉडिफाई : उन्होंने कहा कि बसों में अल्ट्रेशन करवाना अलग बात है. लेकिन गाड़ी में फायर एग्जिट नहीं है और फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है तो ऐसी गाड़ियों को सड़क पर नहीं चलने देंगे. उन्होंने कहा कि पहले बस संचालक परिवहन विभाग से परमिट ले लेते हैं. इसके बाद बसों का मोडिफिकेशन करवाया जाता है. जब गाड़ी लेते हैं तो नियमों के अनुसार होती है. लेकिन बाद में मोडिफिकेशन करवाया जाता है.

सड़क हादसों पर जताया दुख : उन्होंने फलौदी में हुए सड़क हादसे को लेकर कहा कि इस तरह की घटनाओं में लोगों की जान जाना बड़ा नुकसानदायक है. इस तरह की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार संवेदनशील हैं. एक ट्रक सड़क पर खड़ा थी और पीछे से गाड़ी ट्रक से टकराई. ट्रक सड़क पर क्यों खड़ा था. इसकी जांच करवाई जा रही है. उन्होंने इस तरह की घटनाओं को लेकर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए लगातार अभियान चलाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सड़क किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं रहे. इसे लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है. एनएचएआई को निर्देश दिए गए हैं. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो. यह प्रयास लगातार जारी रहेंगे.

