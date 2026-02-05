ETV Bharat / state

सतना के नए बस स्टैंड को लेकर विवाद, एक बार फिर थम सकते हैं बसो के पहिए!

31 करोड़ की लागत से सतना-मैहर बायपास पर कराया गया है नए अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण

मध्य प्रदेश के सतना में शहर के बीच सेमरिया चौराहे पर करीब 31 वर्षों से बस स्टैंड संचालित हो रहा है. इस बस स्टैंड के अलावा अब नगर निगम प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 31 करोड़ की लागत का शहर के सतना-मैहर बायपास पर नए अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण कराया गया.

सतना: सतना शहर के बीच बनाए गए नए बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड से बसों के संचालक को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बस यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर कहा है कि नए बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू होने तक बसों का संचालन पुराने बस स्टैंड से ही संचालित होने दिया जाए. अगर प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानी तो हम एक बार फिर से बसों के पहिए रोक देंगे.

प्रशासन अब पूरे तरीके से नए बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू करने की कवायद में जुटा हुआ है. लेकिन अभी तक पुराने बस स्टैंड को नए बस स्टैंड में शिफ्ट नहीं किया जा सका है.

हाल में ही बस संचालकों ने हड़ताल कर बसों का संचालन रोक दिया था. किसी तरह से हड़ताल समाप्त हुई और 6 फरवरी को प्रशासन के साथ बैठक कर आगे का निर्णय लेने की बात कही गई है. बस संचालकों का कहना है कि अगर प्रशासन ने 6 तारीख की बैठक एवं 9 फरवरी को सड़क सुरक्षा की बैठक के बाद न्यायसंगत निर्णय नहीं लेता है तो हम बसों के संचालक में असमर्थ होंगे. जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी.

27 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने किया था नए अंतरराज्यीय बस स्टैंड का उद्गाटन

बता दें कि सतना-मैहर बायपास पर नगर निगम प्रशासन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंतरराज्यीय "ISBT" बस स्टैंड बनाया था. जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने 27 दिसंबर 2025 को किया था. उद्घाटन से बाद से ही बसों का संपूर्ण संचालन नए बस स्टैंड से किया जाना था. लेकिन आज तक प्रशासन यह कवायद पूरी नहीं कर पाया. अब देखना यह होगा कि आगे की बैठक में क्या निर्णय होता है.