21 सितंबर तक 9 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर 22 सितंबर से बस संचालक करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी दी. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 8, 2026 at 9:34 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ एक बार फिर आंदोलन के मूड में है. यात्री किराया में बढ़ोतरी के साथ दो बसों के बीच में अंतराल के साथ ही सभी वर्षों में ऑनलाइन परमिट बनाने की सुविधा सहित 9 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है. छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 21 सितंबर तक छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की 9 सूत्रीय मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो 22 सितंबर से छत्तीसगढ़ राज्य में बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा. जिसका खामियाजा प्रदेश के बस यात्रियों को भुगतना होगा.
22 सितंबर से यात्री बसों का संचालन होगा बंद !
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सैयद अनवर अली ने ईटीवी भारत को बताया "अपनी मांग को लेकर सरकार के तमाम मंत्री विधायक और संसद को ज्ञापन सौंप चुके हैं. लेकिन हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है. 21 सितंबर तक छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने अल्टीमेटम दिया है. 21 सितंबर तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 22 सितंबर से छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन बंद कर देंगे."
यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 12000 यात्री बसें हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में आने जाने वाले यात्रियों की प्रतिदिन संख्या लाखों में है. कंडक्टर, ड्राइवर, बुकिंग एजेंट और हॉकर मिलाकर इनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास होगी. छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का संचालन बंद होता है तो बस संचालन से जुड़े तमाम लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा.
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की 9 सूत्रीय मांग
01 यात्री किराया बढाया जाये.
02 बसों में सिंगल स्लीपर का सिंगल टेक्स लिया जाये.
03 ई-बस को शहर सीमा के भीतर चलाया जाये.
04 ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों को ग्रामीण क्षेत्र व बस स्टेंडो से संचालन प्रतिबंधित किया जाये.
05 स्टेज कैरिज बसों के समय चक्र में दो बसों के मध्य अंतराल का निर्धारण किया जाये.
06 VLTD डिवाईस के रिनेवल की दर में कमी करायी जाये.
07 मेनुअल फिटनेस प्रदान किया जाये.
08 प्रतिहस्ताक्षर को नियंत्रित किया जाये.
09 सभी बसों में ऑनलाईन परमिट बनाने की सुविधा दी जाये.