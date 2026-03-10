ETV Bharat / state

दुमका में बसों का परिचालन ठप, आवागमन में परेशानी, संथाल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष पर हुए हमले के आरोपियों को पकड़ने की मांग

संथाल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष पर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बस मालिक और कर्मचारी हड़ताल पर हैं.

BUS STRIKE IN DUMKA
अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव, दुमका (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 10, 2026 at 11:15 AM IST

3 Min Read
दुमकाः अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव पर बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप है. बस मालिक और बस कर्मचारी धरने पर बैठे हैं. दरअसल, संथाल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह पर 15 दिन पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में यह धरना दिया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल पिछले माह 24 फरवरी को संथालपरगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह पर बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली चलाई थी. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हुए गए थे. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद वह स्वस्थ होकर वापस घर लौट गए. इस बीच बस मालिक और बस कर्मियों के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करें लेकिन अब तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने मंगलवार बसों का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया है. दुमका के अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव से आज सुबह से एक भी बस नहीं चली है. पूरा बस स्टैंड वीरान है. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बस पड़ाव के दुकानदारों का भी मिल रहा है समर्थन

इधर बसों के परिचालन के ठप होने के बाद बस पड़ाव के अंदर और उसके आसपास के सभी दुकानदार भी उनके समर्थन में आ गए हैं. उन दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है. इससे बस पड़ाव के तमाम होटल और अन्य दुकानों पर ताला लटका हुआ है.

क्या कहते हैं प्रदर्शनकारी

इस मामले पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 15 दिन बीत गए इसके बावजूद अब तक अरुण सिंह पर गोली चलाने के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. यह हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. वे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मौके पर देशी कट्टे के साथ धराया युवक

इधर बस मालिक और कर्मी बसों के परिचालन को ठप करने के बाद गेट पर बैठे ही थे कि इस भीड़ में एक युवक के पास देसी कट्टा था, जिसे देखते ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया. युवक का नाम मंगल बताया जा रहा है. हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस के द्वारा कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि वह कहां से आया और उसकी मंशा क्या थी.

