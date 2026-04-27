बारातियों से भरी बस पलटी, आधी रात मचा कोहराम, 19 घायल तीन गंभीर
दुर्ग में बारातियों से भरी बस पलट गई.इस हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं,जिनमें से बच्चों समेत तीन लोग गंभीर हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 27, 2026 at 1:00 PM IST
दुर्ग : दुर्ग में खुशियों वाले घर में मातम परसने से पहले ही अनहोनी टल गई. बारातियों से भरी बस पलटने से उसमें सवार 40 जिंदगियों की सांसें अटक गई. मामला दुर्ग के बोरी थाना क्षेत्र का है. दादा कंपनी की बस मड़ियापार से बारात लेकर लौट रही थी. रविवार रात के करीब साढ़े 11 बज रहे थे. तभी अचानक ड्राइवर ने नियंत्रण खोया और बस सीधे गड्ढे में जा समाई.
बस गिरते ही मचा कोहराम
बस के गिरते ही वहां कोहराम मच गया. स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इस हादसे में कुल 19 लोग घायल हुए हैं. बोरी चौकी प्रभारी अनिल कुमार पटेल ने बताया कि दो बच्चों और एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं. बच्चों की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत रायपुर एम्स रेफर किया गया है, जहां वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.
दुर्ग से मड़ियापार बारात आई हुई थी, वापसी के दौरान रात 11:30 बजे बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी है. 19 घायल हैं, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर है - अनिल कुमार पटेल,बोरी चौकी प्रभारी
फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ या बस में कोई तकनीकी खराबी थी. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रात के सफर और सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया AI वीडियो मामला, कांग्रेस ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में घुसकर पेड़ों की कटाई, 22 गिरफ्तार, 25 फरार
जातिगत जनगणना की मांग, ओबीसी महासभा का ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन