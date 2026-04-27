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बारातियों से भरी बस पलटी, आधी रात मचा कोहराम, 19 घायल तीन गंभीर

दुर्ग : दुर्ग में खुशियों वाले घर में मातम परसने से पहले ही अनहोनी टल गई. बारातियों से भरी बस पलटने से उसमें सवार 40 जिंदगियों की सांसें अटक गई. मामला दुर्ग के बोरी थाना क्षेत्र का है. दादा कंपनी की बस मड़ियापार से बारात लेकर लौट रही थी. रविवार रात के करीब साढ़े 11 बज रहे थे. तभी अचानक ड्राइवर ने नियंत्रण खोया और बस सीधे गड्ढे में जा समाई.

बस गिरते ही मचा कोहराम

बस के गिरते ही वहां कोहराम मच गया. स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इस हादसे में कुल 19 लोग घायल हुए हैं. बोरी चौकी प्रभारी अनिल कुमार पटेल ने बताया कि दो बच्चों और एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं. बच्चों की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत रायपुर एम्स रेफर किया गया है, जहां वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.