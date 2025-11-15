Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

शैक्षणिक भ्रमण पर निकली छात्राओं की बस कोडरमा में दुर्घटनाग्रस्त, बस में सवार 21 छात्राएं हुई घायल

कोडरमा में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 20 से ज्य्यादा छात्राएं घायल हो गईं. बस शैक्षिक भ्रमण पर राजगीर जा रही थी.

BUS ACCIDENT IN KODERMA
दुर्घटनाग्रस्त बस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2025 at 2:29 PM IST

|

Updated : November 15, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोडरमा: शैक्षणिक भ्रमण पर कोडरमा से राजगीर जा रही जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं से भरी बस कोडरमा घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस घटना में बस में सवार चालक सहित लगभग 20 से अधिक छात्राएं घायल हो गई हैं.

घटना की जानकारी देते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अमिताभ कुमार ने बताया कि विद्यालय के 11वीं कक्षा की 75 छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण के लिए विद्यालय से राजगीर जा रही थीं. इसी दौरान छात्राओं से भरी बस कोडरमा घाटी के नौवां माइल के पास एक ट्रक से ओवरटेक करने के क्रम में ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई और सड़क किनारे खाई में जा गिरी. जिससे बस में सवार चालक सहित 21 छात्राएं घायल हो गईं.

घायल छात्रा, प्रधानाचार्य और उपायुक्त का बयान (Etv Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही पेट्रोलिंग गाड़ी एम्बुलेंस को सूचना देते हुए, घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना में घायल छात्राओं को सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रही थीं छात्राएं

स्कूल के प्रिंसिपल अमिताभ कुमार ने बताया कि पीएम श्री के तहत हर वर्ष बच्चों को अलग-अलग जगहों पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाता है और ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी दी जाती है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद भ्रमण को रद्द कर दिया गया है और घायलों के अलावा सभी बच्चों को वापस विद्यालय भेज दिया गया है.

BUS ACCIDENT IN KODERMA
उपचार कराती छात्राएं (Etv Bharat)

बस टकराने के बाद खाई में जा गिरी थी

घायल छात्रा सानिया कुमारी ने बताया कि वे लोग इस शैक्षणिक भ्रमण को लेकर काफी उत्साहित थे. वे लोग सुबह अपने विद्यालय से राजगीर के लिए बस में सवार होकर रवाना हुए. इसी दौरान घाटी में बस अचानक एक ट्रक से टकरा गई और खाई में जा गिरी.

छात्रा ने बताया कि जिस वक्त यह घटना घटी उस समय कुछ समझ नहीं आया. बस में सवार सभी छात्राएं चीखने-चिल्लाने लगीं. हालांकि इनके बस के आगे छात्रों से भरी बस भी चल रही थी. घटना की सूचना मिलने पर उक्त बस में सवार उनके सहयोगी छात्र व शिक्षक वहां पहुंचे और उन लोगों को सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया.

BUS ACCIDENT IN KODERMA
अस्पताल में भर्ती छात्राएं (Etv Bharat)

उपायुक्त सहित तमाम आला अधिकारियों ने घायल छात्राओं का हालचाल जाना

इधर घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त सहित तमाम आला अधिकारी भी सदर अस्पताल पहुंचे और घायल छात्राओं का हालचाल जाना. उपायुक्त ऋतुराज ने घटना को लेकर दुख प्रकट करते हुए कहा कि कुछ बच्चियों को ज्यादा चोट लगी हैं. हालांकि अधिकतर छात्राओं को हल्की फुल्की चोटें आई हैं. उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल के चिकित्सकों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें:

सतगावां से रांची जा रही यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 11 लोग घायल

छत्तीसगढ़ से लातेहार आ रही बाराती बस दुर्घटनाग्रस्त, 12 से अधिक यात्री घायल

खूंटी में बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, दर्जनों बच्चे घायल

Last Updated : November 15, 2025 at 2:39 PM IST

TAGGED:

STUDENTS INJURED IN BUS ACCIDENT
बस दुर्घटना में घायल छात्राएँ
कोडरमा में रोड एक्सीडेंट
BUS COLLIDED WITH TRUCK IN KODERMA
BUS ACCIDENT IN KODERMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.