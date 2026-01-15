ETV Bharat / state

ओरमांझी में नाबालिग को टक्कर मारने के बाद बवाल, आक्रोशितों ने फूंका बस

रांची: जिले के ओरमांझी इलाके में बस के धक्के से एक नाबालिग के घायल होने के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया. बस जमशेदपुर से हजारीबाग जा रही थी. इस घटना में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई.

नाबालिग की स्थिति गंभीर

जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में बुधवार की रात चूट्टूपालू घाटी के पास सड़क पार कर रही एक स्थानीय नाबालिग लड़की को एक यात्री बस ने अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई. इसी बीच अफवाह फैल गई कि लड़की की मौत हो गई है. इसके बाद आक्रोशित भीड़ में कुछ लोगों ने बस में आग लगा दी. बस यात्री आनन फानन में नीचे उतर आए. वहीं ड्राइवर और खलासी भी किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई.

ओरमांझी में चल रहा है नबालिग का इलाज