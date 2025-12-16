ETV Bharat / state

बस्ती में नेशनल हाईवे पर हादसा; अजमेर शरीफ जा रही बस और ट्रक में टक्कर, 4 की मौत

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मंगलवार की सुबह नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया. बस्ती-बरगदवा रोड पर स्थित हरदिया चौराहे के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस सामने से आ रहे ट्रक में जा भिड़ी. हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही मौके पर डीएम एसपी और डीआईजी पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी के अनुसार, दुर्घटना सुबह उस वक्त हुई जब संतकबीरनगर जिले के बेलहर कलां से तीर्थयात्रियों को लेकर अजमेर शरीफ जा रही बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्सों के परखच्चे उड़ गए.

स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. हादसे में ट्रक चालक सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन तीर्थयात्री भी शामिल हैं. टक्कर के बाद वाहनों में शव बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें निकालने में पुलिस और बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी. मृतकों की पहचान की जा रही है. वहीं, ट्रक चालक के हेल्पर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे गोरखपुर के अस्पताल रेफर किया गया है.