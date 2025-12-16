बस्ती में नेशनल हाईवे पर हादसा; अजमेर शरीफ जा रही बस और ट्रक में टक्कर, 4 की मौत
संतकबीरनगर से तीर्थयात्री अजमेर शरीफ जा रहे थे, रास्ते में बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में जा भिड़ी.
Published : December 16, 2025 at 9:26 AM IST
बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मंगलवार की सुबह नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया. बस्ती-बरगदवा रोड पर स्थित हरदिया चौराहे के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस सामने से आ रहे ट्रक में जा भिड़ी. हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना मिलते ही मौके पर डीएम एसपी और डीआईजी पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी के अनुसार, दुर्घटना सुबह उस वक्त हुई जब संतकबीरनगर जिले के बेलहर कलां से तीर्थयात्रियों को लेकर अजमेर शरीफ जा रही बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्सों के परखच्चे उड़ गए.
स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. हादसे में ट्रक चालक सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन तीर्थयात्री भी शामिल हैं. टक्कर के बाद वाहनों में शव बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें निकालने में पुलिस और बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी. मृतकों की पहचान की जा रही है. वहीं, ट्रक चालक के हेल्पर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे गोरखपुर के अस्पताल रेफर किया गया है.
हादसे में बस सवार 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही तत्काल एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. डीआईजी ने मीडिया को बताया कि 11 घायलों का इलाज चल रहा है. 2 यात्रियों की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है.
दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए तुरंत हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटा दिया है, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सही कारणों की जांच शुरू कर दी है.
