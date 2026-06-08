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40 सीट की क्षमता वाली स्लीपर बस में सवार थे 167 यात्री, पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे पर ARTO ने पकड़ा

बस की छत पर भी सवार थे यात्री, बेंच लगाकर इमरजेंसी गेट भी बंद कर दिया था.

सीज की गई ओवरलोड बस.
सीज की गई ओवरलोड बस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 8:36 PM IST

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लखनऊ: क्षमता 40 सवारियों की, लेकिन बस में सवार मिले 167 यात्री. ये नजारा कहीं और का नहीं, पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे पर देखने को मिला. परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम की जांच के दौरान जब बस रोकी गई तो सवार यात्रियों को देख सभी दंग रह गए. बस में क्षमता से 4 गुना ज्यादा यात्री सवार थे. फिलहाल बस को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है. यह स्लीपर बस बिहार के मुजफ्फरपुर से पंजाब के पटियाला के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी.

सीज की गई ओवरलोड बस. (Video Credit; ETV Bharat)

स्लीपर बस संख्या यूपी 11 बीटी 0077 है. यह बस बिहार के मुजफ्फरपुर से पंजाब के पटियाला के लिए निकली थी. लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास डग्गेमार बसों की जांच कर रहे थे. इसी बीच टोल के पास स्लीपर बस आती हुई नजर आई. बस की छत पर ढेरों यात्री बैठे हुए थे. प्रवर्तन टीम ने बस को रुकवाया और जांच की, जिसमें 167 यात्री मिले. दस्तावेजों की पड़ताल में बस का आल इंडिया परमिट भी समाप्त था. बस में यात्रियों की स्वीकृत क्षमता 47 यात्रियों की थी. यात्रियों को उतारकर सीज करने की कार्रवाई की गई. बस को p4 पार्किंग में बंद किया गया.

बेंचों से बंद था इमरजेंसी गेट, छत पर बैठी थीं सवारी

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लाख सख्ती के बावजूद अभी भी बस स्वामी सुधार नहीं रहे हैं. स्लीपर बस की बनावट से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं. जो बस पकड़ी गई, उसके अंदर इमरजेंसी गेट के पास बेंच लगाई गई थी. पैसेज में भी यात्रियों को बिठाया गया था. यही नहीं, यात्रियों को बस की छत पर बिठाकर सफर कराया जा रहा था.

जिस रूट से गुजरे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उसी रोड पर बस पर एक्शन

पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जहां ये कार्रवाई हुई है, वहीं पर परिवहन विभाग के दो इंटरसेप्टर वाहन भी खड़े थे, लेकिन इस पर तैनात अफसरों ने स्लीपर बस पर ध्यान नहीं दिया. जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिस रूट से अयोध्या की तरफ जा रहे थे, वहां प्रोटोकॉल के तौर पर अधिकारी खड़े थे, इसलिए स्लीपर बस पर ध्यान नहीं गया. हालांकि, लखनऊ की टीम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को टोल प्लाजा के आगे तक छोड़कर आई, उसके बाद यह कार्रवाई की.

लखनऊ के एआरटीओ प्रवर्तन आलोक यादव ने बताया कि बस में 10 सीटें स्लीपर और 30 सीटें यात्रियों के बैठने के लिए थीं, लेकिन जब बस पकड़ी गई तो इसमें 167 यात्री सफर करते हुए मिले, जबकि बच्चों की तो काउंटिंग ही नहीं की गई. बस को सीज कर दिया गया. रोडवेज बसें मंगाकर यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए भेजा गया.

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PURVANCHAL EXPRESSWAY BUS SEIZE
167 PASSENGERS ON BUS 40 SEATS
ARTO ENFORCEMENT LUCKNOW
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बस सीज
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