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40 सीट की क्षमता वाली स्लीपर बस में सवार थे 167 यात्री, पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे पर ARTO ने पकड़ा

सीज की गई ओवरलोड बस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: क्षमता 40 सवारियों की, लेकिन बस में सवार मिले 167 यात्री. ये नजारा कहीं और का नहीं, पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे पर देखने को मिला. परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम की जांच के दौरान जब बस रोकी गई तो सवार यात्रियों को देख सभी दंग रह गए. बस में क्षमता से 4 गुना ज्यादा यात्री सवार थे. फिलहाल बस को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है. यह स्लीपर बस बिहार के मुजफ्फरपुर से पंजाब के पटियाला के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी. सीज की गई ओवरलोड बस. (Video Credit; ETV Bharat) स्लीपर बस संख्या यूपी 11 बीटी 0077 है. यह बस बिहार के मुजफ्फरपुर से पंजाब के पटियाला के लिए निकली थी. लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास डग्गेमार बसों की जांच कर रहे थे. इसी बीच टोल के पास स्लीपर बस आती हुई नजर आई. बस की छत पर ढेरों यात्री बैठे हुए थे. प्रवर्तन टीम ने बस को रुकवाया और जांच की, जिसमें 167 यात्री मिले. दस्तावेजों की पड़ताल में बस का आल इंडिया परमिट भी समाप्त था. बस में यात्रियों की स्वीकृत क्षमता 47 यात्रियों की थी. यात्रियों को उतारकर सीज करने की कार्रवाई की गई. बस को p4 पार्किंग में बंद किया गया. बेंचों से बंद था इमरजेंसी गेट, छत पर बैठी थीं सवारी