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ऋषिकेश में दीवार से टकराई फिरोजाबाद के स्कूली बच्चों की बस, 3 घायल

ऋषिकेश में हादसे का शिकार हुई बस ( Photo-ETV Bharat )

ऋषिकेश: मुनि की रेती के पीडब्ल्यूडी तिराहे पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. फिरोजाबाद से स्कूली बच्चों को लेकर लक्ष्मणझूला घूमने आई एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दीवार से टकरा गई. हादसे के समय बस में 30 लोग सवार थे. दुर्घटना में चालक, हेल्पर और विद्यालय की प्रधानाचार्य घायल हो गए. वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सभी बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए. वहीं घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. हादसे की वजह प्रथम दृष्टया में ब्रेक फेल बताई जा रही है.

बता दें कि तीर्थनगरी ऋषिकेश में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां फिरोजाबाद से स्कूली बच्चों को लेकर लक्ष्मणझूला घूमने जा रही एक बस पीडब्ल्यूडी तिराहे पर अचानक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई. हादसे के वक्त बस में 30 लोग सवार थे. 14 नवंबर को सुबह करीब 9:40 बजे बस संख्या UP 83 AT 8300 पंडित तिलक भानु सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को लेकर लक्ष्मणझूला क्षेत्र में भ्रमण एवं स्नान के लिए जा रही थी.