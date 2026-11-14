कासगंज में डिवाइडर से टकराकर हाईवे से नीचे उतरी बस, 50 यात्री बाल-बाल बचे
सिकंदराराऊ मार्ग पर देर रात हुआ हादसा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:48 AM IST
कासगंज: कासगंज-सिकंदराराऊ मार्ग पर शनिवार देर रात भयानक सड़क हादसा होते-होते टल गया. रात करीब 1:20 बजे मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज के समीप घने कोहरे के कारण बरेली से जयपुर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और हाईवे से नीचे उतर गई. बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश गहरी नींद में सो रहे थे. जोरदार टक्कर और बस के हाईवे से नीचे उतरते ही यात्रियों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई.
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस जांच के अनुसार, हाईवे पर चल रहे पुल निर्माण कार्य के चलते प्रशासन ने रूट डायवर्जन किया था. देर रात इलाके में अत्यधिक कोहरा छाया हुआ था, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी. घने कोहरे के कारण बस चालक फरमान को डायवर्जन के लिए सड़क पर लगाया गया, डिवाइडर दिखाई नहीं दिया, जब तक चालक कुछ समझ पाता, तेज रफ्तार बस सीधे डिवाइडर से टकरा गई और बेकाबू होकर सड़क किनारे नीचे जा उतरी. घटना के समय बस में परिचालक जैगम भी मौजूद था.
हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली कासगंज पुलिस और मोहनपुरा चौकी प्रभारी डॉ. महेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. राहत की बात यह रही कि इस भीषण दुर्घटना में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई.
पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घबराए हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और मौके पर व्यवस्था संभाली. इसके बाद पुलिस ने सभी यात्रियों को उनके गंतव्य के अनुसार 3 अन्य बसों में बैठाकर सकुशल आगे के लिए रवाना किया.
कासगंज थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि बस डिवाइडर से टकराकर नीचे उतर गयी थी, मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची, कोई भी व्यक्ति घटना में घायल नहीं हुआ है.
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