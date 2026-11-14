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कासगंज में डिवाइडर से टकराकर हाईवे से नीचे उतरी बस, 50 यात्री बाल-बाल बचे

कासगंज में कोहरे के कारण बस हादसा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज: कासगंज-सिकंदराराऊ मार्ग पर शनिवार देर रात भयानक सड़क हादसा होते-होते टल गया. रात करीब 1:20 बजे मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज के समीप घने कोहरे के कारण बरेली से जयपुर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और हाईवे से नीचे उतर गई. बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश गहरी नींद में सो रहे थे. जोरदार टक्कर और बस के हाईवे से नीचे उतरते ही यात्रियों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई.

कासगंज (Video Credit; ETV Bharat) प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस जांच के अनुसार, हाईवे पर चल रहे पुल निर्माण कार्य के चलते प्रशासन ने रूट डायवर्जन किया था. देर रात इलाके में अत्यधिक कोहरा छाया हुआ था, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी. घने कोहरे के कारण बस चालक फरमान को डायवर्जन के लिए सड़क पर लगाया गया, डिवाइडर दिखाई नहीं दिया, जब तक चालक कुछ समझ पाता, तेज रफ्तार बस सीधे डिवाइडर से टकरा गई और बेकाबू होकर सड़क किनारे नीचे जा उतरी. घटना के समय बस में परिचालक जैगम भी मौजूद था.