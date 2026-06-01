ETV Bharat / state

हरिद्वार में हाईवे पर पलटी यात्रियों से भरी बस, एक महिला की मौत, 26 घायल, डंपर ने भी खोया नियंत्रण

हरिद्वार: हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र के सप्तऋषि इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बैक हो रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए. बस में करीब 45 यात्री सवार थे. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. साथ ही क्रेन की मदद से बस को हाईवे से हटाने का कार्य शुरू किया गया. मृतक 50 वर्षीय महिला की पहचान पुष्पकवर पत्नी भंवर सिंह, निवासी नागौर, राजस्थान के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार बस शांतिकुंज के पास सड़क किनारे बैक की जा रही थी. इसी दौरान चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई. बस को पलटता देख सामने से आ रहे एक डंपर चालक ने टक्कर से बचाने का प्रयास किया, लेकिन डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक ढाबे में जा घुसा. इस दौरान वहां खड़ी एक बुलेरो भी डंपर की चपेट में आ गई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.