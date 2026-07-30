लक्सर में यात्रियों से भरी बस खेत में पलटी, मची चीख पुकार, जानिये कैसे हुआ हादसा
हादसे के बाद वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया. उसके बारे में जानकारी की जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 30, 2026 at 7:47 PM IST
लक्सर: गुरुवार को लक्सर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया. यात्रियों को लेकर हरिद्वार से लक्सर आ रही एक मेटाडोर बेगमपुल के निकट अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई. दुर्घटना में मेटाडोर में सवार छह यात्री घायल हो गए. करीब दस यात्री बाल - बाल बच गए. मौके पर पहुंची और राहगीरों ने यात्रियों को वाहन से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
गुरुवार को बारिश के बीचएक मेटाडोर हरिद्वार से लक्सर की ओर आ रही थी. मेटाडोर में एक दर्जन से अधिक यात्री सवार थे. शाम करीब 3 बजे मेटाडोर जब लक्सर और सुल्तानपुर के बीच बेगमपुल के निकट पहुंची तभी बारिश के बीच मेटाडोर का चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा. जिसके बाद अनियंत्रित होकर मेटाडोर सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई.
वाहन पलटते ही यात्रियों ने शोर मचा दिया. सड़क से गुजर रहे राहगीर और आसपास के ग्रामीण मौके पर आ गए. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. हादसे में मेटाडोर में सवार चांदपाल ( 62 वर्ष ) निवासी कलसिया थाना खानपुर, सुरेंद्र ( 58 वर्ष ) निवासी तुगलपुर कमेड़ा थाना पुरकाजी, बेबी ( 36 वर्ष ) निवासी मलकपुरा थाना पुरकाजी, नेहा ( 19 वर्ष ) निवासी मानवाला मंडावर जनपद बिजनौर, दीपांशु निवासी धर्मुपुर थाना खानपुर और देवी रानी निवासी कलसिया घायल हो गए.
यात्रियों को सुल्तानपुर और लक्सर के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. वाहन में सवार अन्य सवारियां सकुशल हैं. वहीं इस बाबत लक्सर कोतवाली एस एस आई नितिन चौहान ने बताया कि हादसे के बाद वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया. उसके बारे में जानकारी की जा रही है.
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