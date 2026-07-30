ETV Bharat / state

लक्सर में यात्रियों से भरी बस खेत में पलटी, मची चीख पुकार, जानिये कैसे हुआ हादसा

हादसे के बाद वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया. उसके बारे में जानकारी की जा रही है.

BUS OVERTURNS IN LAKSAR
लक्सर में यात्रियों से भरी बस खेत में पलटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 30, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: गुरुवार को लक्सर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया. यात्रियों को लेकर हरिद्वार से लक्सर आ रही एक मेटाडोर बेगमपुल के निकट अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई. दुर्घटना में मेटाडोर में सवार छह यात्री घायल हो गए. करीब दस यात्री बाल - बाल बच गए. मौके पर पहुंची और राहगीरों ने यात्रियों को वाहन से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

गुरुवार को बारिश के बीचएक मेटाडोर हरिद्वार से लक्सर की ओर आ रही थी. मेटाडोर में एक दर्जन से अधिक यात्री सवार थे. शाम करीब 3 बजे मेटाडोर जब लक्सर और सुल्तानपुर के बीच बेगमपुल के निकट पहुंची तभी बारिश के बीच मेटाडोर का चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा. जिसके बाद अनियंत्रित होकर मेटाडोर सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई.

वाहन पलटते ही यात्रियों ने शोर मचा दिया. सड़क से गुजर रहे राहगीर और आसपास के ग्रामीण मौके पर आ गए. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. हादसे में मेटाडोर में सवार चांदपाल ( 62 वर्ष ) निवासी कलसिया थाना खानपुर, सुरेंद्र ( 58 वर्ष ) निवासी तुगलपुर कमेड़ा थाना पुरकाजी, बेबी ( 36 वर्ष ) निवासी मलकपुरा थाना पुरकाजी, नेहा ( 19 वर्ष ) निवासी मानवाला मंडावर जनपद बिजनौर, दीपांशु निवासी धर्मुपुर थाना खानपुर और देवी रानी निवासी कलसिया घायल हो गए.

यात्रियों को सुल्तानपुर और लक्सर के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. वाहन में सवार अन्य सवारियां सकुशल हैं. वहीं इस बाबत लक्सर कोतवाली एस एस आई नितिन चौहान ने बताया कि हादसे के बाद वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया. उसके बारे में जानकारी की जा रही है.

पढे़ं- लूट की वारदात की मास्टरमाइंड निकली महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पढ़ें पूरी खबर

पढे़ं- लक्सर पथरेश्वर महादेव मंदिर में दो साधुओं की हत्या, जंगल में गड्ढे में मिले शव, पड़ताल में जुटी पुलिस

TAGGED:

लक्सर में बस पलटी
लक्सर में बस एक्सीडेंट
BUS OVERTURNS IN LAKSAR
BUS ACCIDENT IN LAKSAR
BUS OVERTURNS IN LAKSAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.