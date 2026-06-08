मथुरा में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, दो की मौत, 15 घायल
गोवर्धन परिक्रमा कर लौट रहे थे सभी, मृतकों में दो महिलाएं आगरा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 6:47 PM IST
मथुरा: गोवर्धन से परिक्रमा लगाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस मथुरा और आगरा बॉर्डर पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. सोमवार दोपहर हुए इस हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.
पुलिस के मुताबिक, आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर जिले के फरह थाना क्षेत्र स्थित महुअन टोल प्लाजा के पास अनुबंधित बस गोवर्धन से आगरा जा रही थी. ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गई. बस में सवार श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की चीख-पुकार सुनते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को उपचार के लिए फरह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.
सड़क हादसे में चंचल (22) सोंख नगला निवासी आगरा और अनीता (35) निवासी आगरा की मौत हुई है. बताते हैं कि गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में पुरुषोत्तम मास और ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. 20 दिनों में अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा चुके हैं.
एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि गोवर्धन से आगरा जा रही अनुबंधित बस डिवाइडर से टकरा का पलट गई है. हादसा ओवरटेक करते समय हुआ. इसमें 15 लोग घायल हुए हैं. दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. बस चालक की तलाश की जा रही है.
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