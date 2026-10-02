EXPLAINER: बस के आगे छत्तीसगढ़ शासन बे-बस, मंत्रालय कर्मचारियों का 'खतरनाक सफर'
मंत्रालय कर्मचारियों को ले जा रही 13 साल पुरानी बस में आग, उठे सुरक्षा पर सवाल, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 4:40 PM IST
रायपुर. मंत्रालय के कर्मचारियों को शहर से नया रायपुर लाने-ले जाने वाली बस में आग लगने के बाद सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. सवाल सिर्फ एक बस में आग लगने का नहीं है, बल्कि उन 98 बसों की सुरक्षा, उम्र, मेंटेनेंस और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी का है, जिनके जरिए रोजाना बड़ी संख्या में कर्मचारी सफर करते हैं.
एक तरफ नगर निगम का कहना है कि बसों के फिटनेस और इंश्योरेंस दस्तावेज पूरे हैं और सभी बसें निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं. दूसरी तरफ खुद नगर निगम आयुक्त ने माना है कि अधिकतर बसें करीब 13 साल पुरानी हैं और अब उनके रिप्लेसमेंट का समय आ चुका है. ऐसे में सवाल यह है कि जब बसों की उम्र इतनी अधिक हो चुकी है तो क्या केवल फिटनेस प्रमाणपत्र ही यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी है. सरकारी परिवहन व्यवस्था की चुनौती पर यह खास रिपोर्ट..
चलती बस में आग से मचा हड़कंप
23 सितंबर को महानदी भवन के पास कर्मचारियों को लेकर जा रही बस में अचानक आग लग गई. बस में 30 से ज्यादा कर्मचारी सवार बताए गए. बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने के बाद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. स्थिति बिगड़ती देख चालक ने बस रोकी. इसके बाद कर्मचारी तेजी से बस से बाहर निकले. आग बढ़ने पर कुछ कर्मचारियों के खिड़कियों से कूदकर बाहर निकलने की भी जानकारी सामने आई. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी कर्मचारी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली. दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.
कैसे लगी आग?
घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल बस में आग लगने की वजह को लेकर था. शुरुआती घटनाक्रम में आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं थी. बाद में रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने बताया कि बस को स्टार्ट किए जाने के दौरान स्मेल आने की जानकारी मिली और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई.
आयुक्त के मुताबिक, बस में मौजूद फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर आग बुझाने की कोशिश की गई. महत्वपूर्ण बात यह रही कि एक अन्य संबंधित घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि बस में यात्री नहीं थे. यानी फिलहाल नगर निगम की ओर से घटना का प्राथमिक कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट बताया गया है. इसके बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसी विद्युत खराबी समय रहते जांच में क्यों नहीं पकड़ी गई.
फिटनेस पूरी, इंश्योरेंस पूरा, फिर भी सवाल क्यों?
नगर निगम का कहना है कि संचालित सभी बसों का फिटनेस और इंश्योरेंस पूरा है और बसें निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि बस पूरी तरह आग जैसी आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षित है, किसी बस का फिटनेस पूरा होना जरूरी सुरक्षा शर्तों की पूर्ति को दर्शाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वायरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंजन कंपोनेंट्स और दूसरे हिस्सों में खराबी की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि घटना के बाद नगर निगम ने सभी बसों का इलेक्ट्रिकल चेकअप कराने का फैसला लिया है.
13 साल पुरानी बसें
इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पहलू बसों की उम्र है. नगर निगम आयुक्त के मुताबिक, वर्तमान में संचालित अधिकतर बसें करीब 13 साल पुरानी हैं. उन्होंने यह भी माना कि पुराने होने के कारण मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन बसों की उम्र बढ़ने के साथ ऐसी घटनाओं की संभावना भी बढ़ सकती है. यानी एक तरफ बसों की फिटनेस पूरी होने का दावा है, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम खुद मान रहा है कि बसों का रिप्लेसमेंट टाइम आ चुका है. यहीं से सरकार और नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है. पुरानी बसों को मेंटेनेंस के सहारे कितने समय तक चलाया जा सकता है.
98 बसें, हजारों सफर,कितना बड़ा है जोखिम
रायपुर नगर निगम के अनुसार, कर्मचारियों को शहर से नया रायपुर लाने-ले जाने के लिए 98 बसों का संचालन किया जाता है. इन बसों में रोजाना बड़ी संख्या में मंत्रालय और सरकारी कार्यालयों से जुड़े कर्मचारी सफर करते हैं. ऐसे में एक बस में आग लगने की घटना को केवल एक वाहन की खराबी मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा. क्योंकि सवाल अब सभी बसो की सुरक्षा का है.
हादसे के बाद अब इलेक्ट्रिकल चेकअप
घटना के बाद नगर निगम ने सभी बसों का इलेक्ट्रिकल चेकअप कराने की बात कही है. यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एक बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो पुरानी बसों के पूरे फ्लीट में वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की स्थिति की जांच करना जरूरी हो जाता है.
अक्टूबर के बाद होगा क्या?
एक और महत्वपूर्ण सवाल बसों के संचालन की समयसीमा को लेकर है. नगर निगम आयुक्त के अनुसार, वर्तमान एग्रीमेंट अक्टूबर तक है. अक्टूबर तक बसों का संचालन जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद व्यवस्था को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है. यानी आने वाले समय में सिर्फ सुरक्षा जांच ही नहीं, बल्कि यह भी तय करना होगा कि क्या इन्हीं पुरानी बसों को आगे भी चलाया जाएगा या नई बसों की व्यवस्था होगी. अगर पुरानी बसों को ही आगे चलाया जाता है, तो उनके व्यापक तकनीकी और इलेक्ट्रिकल ऑडिट की जरूरत होगी. वहीं नई बसों की व्यवस्था की जाती है तो उसके लिए टेंडर, बजट, डिपो और संचालन व्यवस्था जैसे कई स्तरों पर फैसला लेना होगा.
बस डिपो भी बदलने की तैयारी
बसों की व्यवस्था के सामने एक और प्रशासनिक चुनौती है. वर्तमान बस डिपो की जमीन पर खेल मैदान विकसित करने की स्वीकृति मिल चुकी है. नगर निगम को संबंधित विभाग को यह जमीन हैंडओवर करनी है. ऐसे में बस संचालन की भविष्य की व्यवस्था में नया डिपो कहां होगा, बसों की पार्किंग और मेंटेनेंस कहां होगा, ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं. यानी मामला केवल बस बदलने तक सीमित नहीं है. इसके साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है.
आग लगने की स्थिति में कैसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए?
- फायर फाइटिंग उपकरण काम करने की स्थिति में हों
- ड्राइवर और स्टाफ को इनके इस्तेमाल की जानकारी हो.
- इमरजेंसी एग्जिट और दरवाजे आसानी से खुल सकें.
- यात्रियों को आपात स्थिति में बाहर निकालने की व्यवस्था स्पष्ट हो.
- इलेक्ट्रिकल और इंजन सिस्टम की नियमित जांच हो.
- आग लगने की स्थिति में ड्राइवर और स्टाफ के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल हो.
- नोट- इन बातों का उल्लेख टेंडर देते समय किया जाता है.
अब उठ रहे ये सवाल
- 13 साल पुरानी बसों का रिप्लेसमेंट होगा या नहीं, होगा तो कब?
- सभी 98 बसों की इलेक्ट्रिकल स्थिति क्या है?
- फिटनेस के बावजूद आग कैसे लगी?
- इमरजेंसी रिस्पॉन्स कितना मजबूत है?
- अक्टूबर के बाद क्या होगा?
हालांकि घटना के दौरान बस में मौजूद फायर फाइटिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर आग बुझाने की कोशिश की गई. लेकिन किसी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर की मौजूदगी क्या पर्याप्त है? मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर चलने वाली बस में आग की घटना ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं.