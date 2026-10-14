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यात्री बसों का बढ़ा छत्तीसगढ़ में किराया, सरकार ने जारी की अधिसूचना, प्रति किमी 1 रुपए 75 पैसे लगेंगे

बढ़ गया बसों का किराया ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी थी. जिसके बाद छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के किराए में वृद्धि कर दी गई है. इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुका है. यात्री बसों के संचालकों द्वारा 13 अक्टूबर से यात्री बसों के किराए में वृद्धि कर दी गई है.

यात्री बसों का बढ़ा किराया साधारण बसों में 50% तक यात्री बसों के किराए को बढ़ा दिए गए हैं. वहीं, डीलक्स बसों के किराए की बात करें तो उसमें 30% तक की वृद्धि की गई है. पहले साधारण बसों में 5 किलोमीटर का 8 रुपए किराया लगता था. 1 रुपए 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होता था. बढ़ी हुई दरों के मुताबिक अब 5 किलोमीटर का किराया 10 रुपए लगेगा. प्रति किलोमीटर एक रुपए 75 पैसे लगेंगे.