यात्री बसों का बढ़ा छत्तीसगढ़ में किराया, सरकार ने जारी की अधिसूचना, प्रति किमी 1 रुपए 75 पैसे लगेंगे
दशहरा त्योहार के बीच महंगाई की मार पड़ने से मुसाफिरों की बढ़ेगी परेशानी. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 2:28 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी थी. जिसके बाद छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के किराए में वृद्धि कर दी गई है. इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुका है. यात्री बसों के संचालकों द्वारा 13 अक्टूबर से यात्री बसों के किराए में वृद्धि कर दी गई है.
यात्री बसों का बढ़ा किराया
साधारण बसों में 50% तक यात्री बसों के किराए को बढ़ा दिए गए हैं. वहीं, डीलक्स बसों के किराए की बात करें तो उसमें 30% तक की वृद्धि की गई है. पहले साधारण बसों में 5 किलोमीटर का 8 रुपए किराया लगता था. 1 रुपए 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होता था. बढ़ी हुई दरों के मुताबिक अब 5 किलोमीटर का किराया 10 रुपए लगेगा. प्रति किलोमीटर एक रुपए 75 पैसे लगेंगे.
5 किलोमीटर का किराया 10 रुपए लगेगा
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के महासचिव खेमराज चंपालाल साहू ने कहा, "बसों में किराए की बढ़ोत्तरी की अधिसूचना 13 अक्टूबर को प्राप्त हुई है. जिसके बाद बसों के किराए में वृद्धि कर दी गई है. साधारण बसों में किराया 50% तक बढ़ाया गया है. इसके साथ ही डीलक्स बसों में किराया 30% तक बढ़ा दिया गया है. साधारण बस में 5 किलोमीटर तक 8 रुपए किराया लगता था. प्रति किलोमीटर एक रुपए 25 पैसा किराया हुआ करता था. अब 5 किलोमीटर का किराया 10 रुपए हो गया है. प्रति किलोमीटर अब एक रुपए 75 पैसे देने होंगे."
साधारण बसों का किराया नई दरों के मुताबिक
|रायपुर टू धमतरी
|किराया पहले 100 रुपए हुआ करता था, जो आज बढ़कर 138 रुपए पर पहुंच गया.
|रायपुर टू दुर्ग
|किराया 50 रुपए हुआ करता था जो आज बढ़कर 70 रुपए पर पहुंच.
|रायपुर टू बिलासपुर
|किराया पहले 200 रुपए था जो आज बढ़कर 250 रुपए पर पहुंच गया.
|रायपुर टू राजनांदगांव
|किराया पहले 100 रुपए लगता था जो आज बढ़कर 150 रुपए पर पहुंच.
|रायपुर टू महासमुंद
|किराया पहले 90 रुपए लगते थे जो आज बढ़कर 130 रुपए पर पहुंच गया.
|रायपुर टू जगदलपुर
|किराया पहले 500 रुपए हुआ करता था जो आज बढ़कर 700 रुपए पर पहुंच गया.
डीलक्स बसों का नया किराया
|रायपुर टू धमतरी
|किराया पहले 120 रुपए था जो बढ़कर 170 रुपए पर पहुंच गया.
|रायपुर टू जगदलपुर
|किराया पहले 700 रुपए था जो आज बढ़कर 900 रुपए पर पहुंच गया.
|रायपुर टू राजनादगांव
|किराया पहले 120 रुपए था जो आज बढ़कर 170 रुपए पर पहुंच गया.
|रायपुर टू बिलासपुर
|किराया पहले 250 रुपए था जो आज बढ़कर 300 रुपए पर पहुंच गया.
|रायपुर टू महासमुंद
|किराया पहले 100 रुपए था जो आज बढ़कर 130 रुपए पर पहुंच गया.