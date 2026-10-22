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सूरजपुर में बस किराया बढ़ने का असर, जनता परेशान कर्मचारी हलाकान, बस ऑपरेटर्स ने बताया मजबूरी

सूरजपुर में बस किराया बढ़ने का असर ( Etv Bharat )

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ने का असर पर ग्रामीण बाहुल्य इलाकों में दिखने लगा है. सूरजपुर जिले में ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है.ऐसे में आवागमन के लिए उनके लिए सिर्फ बस ही विकल्प है.लेकिन हाल ही में किराया बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण जनता परेशान हो रही है. यही नहीं स्थानीय लोगों के साथ विभागीय कर्मचारी जो रोजाना बस का सफर करते हैं,उनके जेब पर भी किराये का बोझ बढ़ा है.

प्रति किलोमीटर 50 पैसे की बढ़ोतरी

आपको बता दें कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर यात्री बसों की नई किराया दरें निर्धारित की है. जिसमें अलग-अलग श्रेणियों में बसों का किराया बढ़ाया गया है. प्रति किलोमीटर पहले की तुलना में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है.