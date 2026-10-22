सूरजपुर में बस किराया बढ़ने का असर, जनता परेशान कर्मचारी हलाकान, बस ऑपरेटर्स ने बताया मजबूरी
सूरजपुर में यात्री बसों का किराया बढ़ने से आम जनता परेशान हैं.जनता इसे महंगाई की मार बता रही है,तो बस ऑपरेटर्स मजबूरी.अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 10:10 PM IST
सूरजपुर : छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ने का असर पर ग्रामीण बाहुल्य इलाकों में दिखने लगा है. सूरजपुर जिले में ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है.ऐसे में आवागमन के लिए उनके लिए सिर्फ बस ही विकल्प है.लेकिन हाल ही में किराया बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण जनता परेशान हो रही है. यही नहीं स्थानीय लोगों के साथ विभागीय कर्मचारी जो रोजाना बस का सफर करते हैं,उनके जेब पर भी किराये का बोझ बढ़ा है.
प्रति किलोमीटर 50 पैसे की बढ़ोतरी
आपको बता दें कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर यात्री बसों की नई किराया दरें निर्धारित की है. जिसमें अलग-अलग श्रेणियों में बसों का किराया बढ़ाया गया है. प्रति किलोमीटर पहले की तुलना में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है.
यात्री किराया बढ़ने के कारण अब सूरजपुर से अंबिकापुर जाने वाले यात्रियों को 50 की तुलना में 70 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं.यही किराया बैकुंठपुर आने जाने वाले यात्रियों पर भी लागू है - जाफर आलम, बस एजेंट
लक्जरी बसों में 200 रुपए तक की बढ़ोतरी
वहीं लक्जरी बसों की बात करें तो रायपुर का किराया 700 की तुलना में 900 से 1000 रुपए हो गया है. बनारस की ओर जाने वाली बसों में भी किराया बढ़ चुका है. सूरजपुर से बनारस का किराया 500 से 700 रुपए के बीच लगता था.जो अब बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच चुका है.ऐसे में जिन यात्रियों को किराया बढ़ोतरी के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें काफी परेशानी हो रही है.
हम लोग यात्रा के हिसाब से पैसा लेकर घर से निकलते हैं.लेकिन अब यहां पर आने के बाद पता चल रहा है कि बस का किराया बढ़ा है. अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें- त्रिवेणी सिंह, यात्री
हमारे यहां पर रेल कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है.इसलिए दूर जाने के लिए बसों पर निर्भर रहना पड़ता है. ट्रेन सिर्फ इक्का दुक्का चलने से बसों में ज्यादा किराया देकर चलना हमारी मजबूरी है- नरेंद्र सिंह,यात्री
पांच साल बाद बढ़ाया गया किराया
बढ़ा हुआ बस किराया सिर्फ आम आदमियों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापारी और कर्मचारियों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है.लेकिन दूसरी ओर लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी का असर बस किराया पर पड़ रहा है. कहीं ना कहीं महंगाई के कारण जनता ही त्रस्त हो रही है.वहीं परिवहन विभाग के अफसरों का कहना है कि पांच साल बाद किराया बढ़ा है.
शासन के आदेशानुसार किराया बढ़ाया गया है.पांच साल बाद किराए में वृद्धि की गई है. राज्य सरकार ने बस किराए में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है.ये वृद्धि सूरजपुर जिले में भी लागू गई है.डीजल पेट्रोल के दामों के वृद्धि होने के कारण वृद्धि करनी पड़ी है-विजय निकुंज,परिवहन अधिकारी
आपको बता दें कि सूरजपुर से उत्तरप्रदेश और बिहार झारखंड के लिए ज्यादातर सवारियां मिलती है.वहीं रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों में लोग इलाज के लिए आते हैं.ऐसे में यात्री बसों का किराया बढ़ना उन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है,जिनकी कमाई सीमित हैं.लोगों का कहना है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों को देखते हुए किराया तो बढ़ा दिया,लेकिन यात्रियों के लिए सुविधाओं में जरा भी बढ़ोतरी नहीं की.
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