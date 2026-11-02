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हवाई सफर महंगा-ट्रेनों में जगह नहीं, अब बसों ने भी बढ़ाया किराया: त्योहार पर घर लौटने वालों की बढ़ी मुश्किलें!

बिरसा मुंडा खादगढ़ा बस स्टैंड में खड़ी यात्री बसें (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः दीपावली और छठ पर घर पहुंचने की तैयारी कर रहे लोगों के सामने सफर का खर्च बड़ी चुनौती बनती जा रही है. एक तरफ हवाई जहाज का किराया आसमान छू रहा है, दूसरी तरफ ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है.

ऐसे में आमतौर पर सस्ता और सुविधाजनक विकल्प माने जाने वाले बस के सफर ने भी लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है. त्योहार के नजदीक आते ही रांची से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के प्रमुख शहरों के लिए बस किराए में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसका सीधा असर उन कामगारों, नौकरीपेशा लोगों और परिवारों पर पड़ रहा है, जो त्योहार मनाने के लिए अपने घर जाना चाहते हैं.