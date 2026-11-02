हवाई सफर महंगा-ट्रेनों में जगह नहीं, अब बसों ने भी बढ़ाया किराया: त्योहार पर घर लौटने वालों की बढ़ी मुश्किलें!
पर्व-त्योहार के दौरा रांची से दूसरे शहरों का बस किराया पचास फीसदी तक बढ़ गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 5:23 PM IST
रांचीः दीपावली और छठ पर घर पहुंचने की तैयारी कर रहे लोगों के सामने सफर का खर्च बड़ी चुनौती बनती जा रही है. एक तरफ हवाई जहाज का किराया आसमान छू रहा है, दूसरी तरफ ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है.
ऐसे में आमतौर पर सस्ता और सुविधाजनक विकल्प माने जाने वाले बस के सफर ने भी लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है. त्योहार के नजदीक आते ही रांची से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के प्रमुख शहरों के लिए बस किराए में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसका सीधा असर उन कामगारों, नौकरीपेशा लोगों और परिवारों पर पड़ रहा है, जो त्योहार मनाने के लिए अपने घर जाना चाहते हैं.
मांग बढ़ते ही महंगा हुआ सफर
रांची से पटना, कोलकाता, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, रायपुर और वाराणसी जाने वाले यात्रियों को इस बार सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. अलग-अलग बसों और सीटों की श्रेणी के अनुसार किराये में अंतर है. उपलब्ध किराया जानकारी के मुताबिक रांची-पटना मार्ग पर सामान्य दिनों में 700 से 800 रुपये लगते थे, अब 1200 से 1500 रुपये तक देने पड़ रहे हैं. रांची-कोलकाता का किराया 400-550 रुपये से बढ़कर 700 से 1600 रुपये तक पहुंच गया है. वहीं रांची-सिलीगुड़ी के लिए करीब 1200 रुपये की जगह अब 2000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं.
इसी तरह रांची-भुवनेश्वर मार्ग पर 700-800 रुपये की जगह 1200-1500 रुपये, रांची-रायपुर में 1200 रुपये की जगह 1700-1800 रुपये और रांची-वाराणसी मार्ग पर 800-900 रुपये की जगह 1100-1600 रुपये तक किराया लिया जा रहा है. यात्रियों के मुताबिक ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान किराया काफी अधिक दिख रहा है. वहीं बस संचालकों का दावा है कि काउंटर से टिकट लेने पर कई रूटों में पुराने किराये पर भी टिकट उपलब्ध हैं. सिलीगुड़ी से रांची पहुंचे यात्रियों ने बताया कि जिस स्लीपर बस में पहले करीब 1000 रुपये में सफर हो जाता था, उसी के लिए इस बार 1400 रुपये देने पड़े.
बढ़े किराये पर कौन रखेगा नजर?
त्योहारों में यात्रियों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है लेकिन इसके साथ किराये में इतनी बढ़ोतरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं. खास बात यह है कि डीजल की कीमतों में किसी बड़ी बढ़ोतरी की जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में मांग बढ़ने के साथ किराया बढ़ाने के आधार पर सवाल उठ रहे हैं.
परिवहन सचिव राजीव रंजन ने इस संबंध में कहा है कि राज्य में परिवहन निगम का गठन नहीं हुआ है और निगम की ओर से बसों का संचालन नहीं किया जाता. हालांकि, यात्रियों की ओर से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत मिलने पर विभाग कार्रवाई करेगा.
फिलहाल त्योहार में घर पहुंचने की इच्छा रखने वाले यात्रियों के सामने विकल्प सीमित हैं. ट्रेन में टिकट की मारामारी और हवाई सफर की महंगाई के बीच बस का किराया भी बढ़ने से घर वापसी का बजट बिगड़ रहा है. सवाल यही है कि त्योहारों के इस मौसम में यात्रियों को राहत मिलेगी या घर पहुंचने के लिए उन्हें अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी.
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