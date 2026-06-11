ETV Bharat / state

शाहजहांपुर सड़क हादसे में बस ड्राइवर की मौत, 6 घायल, 2 की हालत नाजुक

शाहजहांपुर: नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह तड़के एक रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें में रोडवेज बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बस में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्यवाई शुरू कर दी.

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शाहजहांपुर अरुण कुमार के अनुसार, घटना तिलहर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित सरयू पुल के पास हुई. गुरुवार सुबह तड़के रोहिलखंड डिपो की बस UP78KT3420 लखनऊ से बरेली की तरफ जा रही थी. तभी आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे बस-ट्रक में पीछे से जा टकराई.

घटना में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलहर में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने बस चालक प्रमोद कुमार को मृत घोषित कर दिया. इसके अलावा हालत गंभीर होने पर 2 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.