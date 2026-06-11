शाहजहांपुर सड़क हादसे में बस ड्राइवर की मौत, 6 घायल, 2 की हालत नाजुक
रोडवेज बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, ड्राइवर की मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 3:21 PM IST
शाहजहांपुर: नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह तड़के एक रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें में रोडवेज बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बस में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्यवाई शुरू कर दी.
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शाहजहांपुर अरुण कुमार के अनुसार, घटना तिलहर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित सरयू पुल के पास हुई. गुरुवार सुबह तड़के रोहिलखंड डिपो की बस UP78KT3420 लखनऊ से बरेली की तरफ जा रही थी. तभी आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे बस-ट्रक में पीछे से जा टकराई.
घटना में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलहर में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने बस चालक प्रमोद कुमार को मृत घोषित कर दिया. इसके अलावा हालत गंभीर होने पर 2 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.
मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. घटना की सूचना मिलते ही चालक के परिवार में कोहराम मच गया, मृतक के परिजन आनन फानन में तिलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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