ड्यूटी में था आरक्षक और पीछे से आई मौत, शहडोल में ह्रदय विदारक घटना
बस स्टैंड में ऑन ड्यूटी पुलिस आरक्षक को बस ने कुचला, अव्यवस्थित बस को हटवाने के दौरान हादसा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 10:27 AM IST
शहडोल : बस स्टैंड शहडोल में एक ह्रदय विदारक घटना में एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई. ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी महेश यादव बस स्टैंड पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसी दौरान बसों को व्यवस्थित करवाने के दौरान एक बस ने उन्हें कुचल दिया. घटना के बाद मौके पर बचाव के लिए चीख-पुकार मच गई लेकिन तब तक आरक्षक की मौत हो गई .हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा.
शहडोल के कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक महेश यादव बस स्टैंड के एंट्री गेट पर ड्यूटी कर रहे थे. इस दौरान सड़क पर एक बस अव्यवस्थित ढंग से खड़ी थी. पुलिस आरक्षक महेश उस अव्यवस्थित बस को हटवाने में लगे थे तभी अचानक से दूसरी ओर से एक तेज रफ्तार बस आ गई. दादू एंड संस बस सर्विस की यात्री बस, स्टैंड में पार्क होने आ रही थी. और इसी दौरान बस ने आरक्षक को अपनी चपेट में ले लिया.
ऐसे हुआ हादसा, आरक्षक ने मौके पर तोड़ा दम
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस ब्यौहारी से यात्रियों को लेकर शहडोल बस स्टैंड में एंट्री कर रही थी, हादसे के बाद बस स्टैंड में हड़कंप मच गया. जैसे ही बस ने पुलिस आरक्षक को टक्कर मारी घटना के तुरंत बाद ही आरक्षक जमीन पर गिर गया, और बस उसे कुचलते हुए निकल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल एंबुलेंस और कोतवाली पुलिस को जानकारी दी, लेकिन आरक्षक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी. एसपी रामजी श्रीवास्तव के मुताबिक, '' हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने का पुलिस बल और यातायात पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बस चालक को हिरासत में लेकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. घटना की बारीकी से जांच की जा रही है और जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''
घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर
इस घटना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिसबल अपने साथी को मृत देख भावुक हो गया. वहीं इस दृश्य को देख स्थानीय लोगों का मन भी द्रवित हो गया. इस दौरान हर कोई हैरान और परेशान दिखा. घटना के बाद जुटी भारी भीड़ को पुलिस ने जैसे तैसे अलग किया. वहीं, अपने साथी की ऑन ड्यूटी मौत हो जाने से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है.