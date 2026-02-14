DIMTS खत्म होने से पहले ही बेरोजगारी को लेकर हड़कंप, गाजीपुर समेत पांच डिपो में बस कंडक्टरों की हड़ताल
दिल्ली में क्लस्टर बसों और डिम्ट्स के अनुबंध समाप्त होने के बाद प्राइवेट कंपनियों ने कंडक्टरों को सेवा समाप्ति के नोटिस दिए.
Published : February 14, 2026 at 7:35 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े हजारों कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर संकट गहरा हो गया है. राजधानी के गाजीपुर, कैर, सेवा नगर, राजघाट व द्वारका समेत पांच प्रमुख बस डिपो के करीब 5,000 कर्मचारी पिछले दो दिनों से हड़ताल पर हैं. इससे करीब 2,500 बसें सड़कों पर नहीं उतर रही हैं. ये सभी कर्मचारी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमाडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) के अधीन काम करते थे, जिसे दिल्ली सरकार ने समाप्त करने का निर्णय लिया है.
दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक 31 मार्च के बाद डिम्स पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और इसके अधीन चलने वाली बसों का संचालन अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (डीटीसी) के अधीन किया जाएगा. लेकिन इस बदलाव के साथ ही डिम्स के तहत काम कर रहे परिचालकों व अन्य कर्मचारियों के सामने नौकरी जाने का खतरा खड़ा हो गया है. जिन कंपनियों के माध्यम से पिछले कई सालों से कर्मचारी डिम्ट्स के अधीन परिचालक की नौकरी कर रहे थे.
31 मार्च तक का नोटिस लेकिन पहले ही नौकरी से हटा रहे
दिल्ली के गाजीपुर डिपो में बड़ी संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं. कर्मचारियों ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उन्हें पहले 31 मार्च तक नौकरी सुरक्षित होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी से ही डीटीसी के कंडक्टर लगा दिए गए हैं. अब 15 फरवरी के बाद उन्हें ड्यूटी से हटाया जा रहा है. इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व असुरक्षा की भावना है. डीम्ट्स के अधीन करीब 12 वर्षों से काम कर रहे कंडक्टर बुधप्रकाश ने बताया कि उन्हें पहले लंबे समय तक नौकरी सुरक्षित रहने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब अचानक नोटिस देकर बाहर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है. इस उम्र में नई नौकरी मिलना बेहद मुश्किल है.
वहीं, एक कर्मचारी गौरव कुमार ने बताया कि लगभग छह हजार कंडक्टर क्लस्टर बस सेवा से जुड़े हुए थे और अब सभी पर रोजगार संकट मंडरा रहा है. आरोप है कि जनवरी महीने की सैलरी भी अभी तक नहीं मिली है. बोनस व एरियर भी लंबित हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वेतन समय पर न मिलना पहले से ही बड़ी समस्या थी. अब नौकरी जाने का खतरा अलग से खड़ा हो गया है. राम निवास ने बताया कि उन्होंने 13 साल सेवा दी है, कहते हैं कि अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं. हड़ताल शुरू होने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी बातचीत के लिए नहीं आया है.
महिला कर्मचारियों में भी भारी चिंता
कंडक्टर मंजू रानी ने बताया कि 2015 से सेवा दे रही हैं, लेकिन अब उन्हें अचानक हटाए जाने का डर है. वहीं महिला कंडक्टर ईंदू ने कहा कि वे सिंगल मदर हैं और नौकरी जाने पर परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में वह बहुत ज्यादा चिंतित हैं. कई साल तक उन्होंने डिम्ट्स में सेवा दी अब उन्हें नौकरी कहां मिलेगी. कंडक्टर राधा त्यागी ने कहा कि पांचों प्रभावित डिपो में बस सेवाएं ठप हैं. कर्मचारियों को पिछले डेढ़ महीने से वेतन नहीं मिला है. हड़ताल करने पर सात हजार रुपये वेतन काट लिया जाता है, जिससे आर्थिक संकट और बढ़ जाता है. लेकिन नौकरी बचाने के लिए मजबूरी में हड़ताल करना पड़ रहा है.
सुरक्षित नौकरी की मांग पर अड़े कर्मचारी
फिलहाल कर्मचारी एक ही मांग पर अड़े हैं कि उन्हें डीटीसी में समायोजित कर नौकरी सुरक्षित की जाए. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी. अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार व संबंधित एजेंसियां इस संकट का क्या समाधान निकालती हैं, क्योंकि बस सेवाओं के ठप रहने से हजारों यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
