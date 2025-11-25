ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार वोल्वो बस , एक की मौत, 31 घायल

अलवर : जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र से निकल रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पिनान इंटरचेंज पुलिया के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया. हादसे के दौरान अहमदाबाद से दिल्ली जा रही एक वोल्वो बस ने आगे खड़े एक ट्रक को टक्कर मार दी. दुर्घटना के दौरान बस में सफर कर रहे करीब 31 यात्री गंभीर घायल हो गए और एक की मौके पर मौत हो गई, घटना की सूचना पर एनएचएआई की टीम व राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला. राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि मंगलवार को एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना की सूचना मिली, इस पर थाने से जाप्ता मौके पर पहुंचा. दुर्घटना स्थल पर एक पंचर ट्रक टायर बदलने के लिए खड़ा था, जिसमें पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी. गंभीर घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पिनान अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. पढ़ें. एक दिन बाद बहन की शादी...सामान लेने निकले भाई की सड़क हादसे में मौत, दूसरा भाई रैफर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पिनान इंटरचेंज की पुलिया पर अहमदाबाद से दिल्ली जा रही एक वोल्वो बस ने एक ट्रक को टक्कर मारी. टक्कर के बाद बस ट्रक में जा घुसी, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई. इस हादसे में 31 यात्री घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. एनएचआई की टीम व राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया.