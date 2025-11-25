ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार वोल्वो बस , एक की मौत, 31 घायल

अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 11:33 AM IST

Updated : November 25, 2025 at 11:56 AM IST

अलवर : जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र से निकल रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पिनान इंटरचेंज पुलिया के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया. हादसे के दौरान अहमदाबाद से दिल्ली जा रही एक वोल्वो बस ने आगे खड़े एक ट्रक को टक्कर मार दी. दुर्घटना के दौरान बस में सफर कर रहे करीब 31 यात्री गंभीर घायल हो गए और एक की मौके पर मौत हो गई, घटना की सूचना पर एनएचएआई की टीम व राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला.

राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि मंगलवार को एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना की सूचना मिली, इस पर थाने से जाप्ता मौके पर पहुंचा. दुर्घटना स्थल पर एक पंचर ट्रक टायर बदलने के लिए खड़ा था, जिसमें पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी. गंभीर घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पिनान अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पिनान इंटरचेंज की पुलिया पर अहमदाबाद से दिल्ली जा रही एक वोल्वो बस ने एक ट्रक को टक्कर मारी. टक्कर के बाद बस ट्रक में जा घुसी, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई. इस हादसे में 31 यात्री घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. एनएचआई की टीम व राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया.

अहमदाबाद से दिल्ली जा रही थी बस : बस में सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वोल्वो बस अहमदाबाद से सोमवार दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, जो मंगलवार को पिनान इंटरचेंज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना में बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए. घटना के बाद पुलिस व स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में घुसी बस को हटाया गया. हादसे में घायल हुए मृतक हारून के भाई तौफीक अहमद ने बताया कि हारून ट्रक में खलासी का काम करता था. मृतक के 6 बच्चे हैं. घटना की सूचना मिलने पर वह जिला अस्पताल पहुंचे हैं.

दूदू में दो ट्रको में हुई आमने-सामने भिड़ंत : दूदू में स्टेट हाईवे संख्या 2 पर सुरा भैरू के पास देर रात दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दूदू थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मोजमाबाद रोड पर दो ट्रकों की सीधी टक्कर हुई. हादसे में एक ट्रक के चालक सुरज उर्फ रामस्वरूप गुर्जर (38) निवासी याकूबगंज, थाना मेहंदवास, जिला टोंक की मौत हो गई. वहीं, दूसरे ट्रक का चालक रामू उर्फ लाखन सिंह मीणा (25) व परिचालक मुकेश मिश्रीलाल मीणा (29) निवासी गुड्‌डा थाना आंगई, जिला धौलपुर घायल है.

