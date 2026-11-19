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आजमगढ़ में कोहरा बना काल; पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर से भिड़ी बस, 3 की मौत, 7 घायल

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़: जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार की सुबह धुंध के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. लखनऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस सामने चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. इसके बाद बस के पीछे आ रहीं कई गाड़ियां भी एक-दूसरे से टकराती चली गईं. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब सात लोग घायल हो गए. घायलों की संख्या बढ़ने का भी अनुमान है.

मुबारकपुर थाना क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर गांव के पास यह हादसा हुआ. सुबह धुंध के कारण दृश्यता कम होने से निजी बस चालक सामने चल रहे ट्रेलर को देख नहीं सका. इससे बस सीधे ट्रेलर में जा घुसी. बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पीछे से आ रहे वाहनों में भी टक्कर होती चली गई. हादसे में दो बसें, पांच ट्रक क्षतिग्रस्त हुए हैं. इस हादसे से एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई.