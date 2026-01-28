ETV Bharat / state

सीतापुर में अनियंत्रित रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, दो की मौत

मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी.

रोडवेज ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर
रोडवेज ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 7:41 AM IST

सीतापुर: जिले में मंगलवार को एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें चार लोग घायल हो गए. सूचना पर रामकोट थाना प्रभारी सुरेश पटेल ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां दो की मौत हो गई. जबकि दो घायलों का इलाज चल रहा हैं.

पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम 7 बजे की घटना है. रामकोट थाना क्षेत्र के भऊवापुर के पास एक ट्रैक्टर ट्राली रोड पर खड़ी थी, तभी रोडवेज बस ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर बांकेलाल पुत्र शिव रतन निवासी ग्राम टेडवा थाना रामकोट, बस यात्री श्यामलाल, कलीम मोहम्मद पुत्र पुरन निवासी नैमिष, प्रियंका यादव पुत्री अशर्फी लाल निवासी प्रगति नगर हरदोई और राजेंद्र पुत्र पुत्ती लाल निवासी नई बस्ती मिश्रिख, सीतापुर घायल हो गए.

मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल सीतापुर भिजवाया. जहां बांकेलाल व श्यामलाल को डॉक्टरों को मृत घोषित कर दिया. जबकि प्रियंका और राजेंद्र का इलाज चल रहा है.

सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है. जबकि दो घायलों का इलाज चल रहा है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है व यातायात सुचारू रूप से चल रहा है. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे का कार्रवाई की जा रही है.

