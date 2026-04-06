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राजस्थान में सड़कों का कहर: सवाईमाधोपुर में बस ने बाइक सवार परिवार के तीन लोगों को रौंदा, सीकर में एसयूवी ने दो चचेरे भाइयों की ली जान

घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन और आस-पास के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल में जमा हो गए.

road accident in gangapurcity
हादसे में मृत परिवार के सदस्य (ETV Bharat Swaimadhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 6:36 PM IST

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सवाईमाधोपुर/सीकर: जिले के गंगापुर सिटी में दोपहर डेढ़ बजे एक भीषण सड़क हादसे ने एक ही परिवार के तीन लोगों की जान ले ली. गंगापुर से जयपुर मार्ग पर खुटला और बाढ़ कला गांव के बीच थड़ी टोल टैक्स के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. पुलिस ने बस की तलाश में नाकाबंदी कर दी है. घटना के बाद अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इधर, सीकर -उदयपुरवाटी मार्ग पर भेरुजी स्टैंड के पास हुए इस हादसे में पुरोहित का बास, लक्खीपुरा निवासी दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. दोनों युवक बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. बाइक कार में घिसटती रही. घर्षण से दोनों वाहनों में आग लग गई.

सदर पुलिस थाने के कांस्टेबल प्यारेलाल ने बताया कि गंगापुर की काजी कॉलोनी निवासी साजिद पुत्र फकरुद्दीन (25) अपनी बाइक से परिवार के साथ डाबर गांव में शादी में शामिल होने जा रहे थे. इस दौरान बाइक पर साजिद के साथ उसकी पत्नी नरगिस (22), एक साल का मासूम बेटा अलमीर और उसकी मां बन्नो (60) सवार थीं. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. बस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे और घायल हो गए. हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. मौजूद लोगों ने घायलों को गंगापुर सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने नरगिस, उसकी मां बन्नो और मासूम अलमीर को मृत घोषित कर दिया. मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत (ETV Bharat Swaimadhopur)

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कांस्टेबल प्यारेलाल ने बताया कि यह सड़क दुर्घटना थड़ी के पास एक निर्माणाधीन टोल के पास हुई है. उन्होंने बताया कि जानकारी ली गई, जिसमें बताया जा रहा है कि यह एक्सीडेंट बस से हुआ है. पुलिस ने बस को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवा दी है. फिलहाल मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी. घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन और आस-पास के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल में जमा हो गए. वहीं, घटना में बाइक चालक साजिद गंभीर रूप से घायल है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी. इस सड़क हादसे के बाद गंगापुर सिटी और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है. स्थानीय लोगों में तेज रफ्तार वाहनों को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि इस तरह के सड़क हादसों की पुनरावृत्ति न हो.

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सीकर में एसयूवी ने दो भाइयों को रौंदा, मौत: सीकर जिले में सोमवार सुबह करीब 11 बजे सीकर-उदयपुरवाटी मार्ग पर भेरुजी स्टैंड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों — रामचंद्र गोस्वामी (39) और मुकेश गोस्वामी (30) — को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक बोलेरो के नीचे फंसकर घिसटती रही, जिससे घर्षण से दोनों वाहनों में आग लग गई. दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मुकेश चार बेटियों का पिता था और उसकी पत्नी गर्भवती है. उसकी बहन की शादी 21 जून को तय थी. रामचंद्र के तीन छोटे बच्चे हैं. एसयूवी में सवार चारों लोग मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

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