हरिद्वार में भीषण हादसा: टक्कर के बाद कई वाहनों में लगी आग, अब तक 2 की मौत की सूचना

हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर टकराए चार वाहन, रोडवेज बस समेत कई वाहनों में लगी भयानक आग, अब तक 2 की गई जान.

Haridwar Bus Caught Fire
बस में लगी आग (फोटो सोर्स- Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 10:37 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 11:10 PM IST

हरिद्वार: देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर भयानक हादसा हुआ है. यहां चार वाहन आपस में टकरा गए. जिसके बाद बस समेत कई वाहनों में आग लग गई. जिसमें अभी तक दो लोगों की मौत की सूचना है. कुछ लोग ट्रक के नीचे भी दबे. राहत बचाव का कार्य जारी है. इस घटना के बाद मौके पर आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई.

मोतीचूर फ्लाईओवर पर चार वाहन टकराने से लगी आग: जानकारी मिलते ही ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची. यह हादसा हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर मोतीचूर फ्लाईओवर पर हुआ है. बताया जा रहा है कि रविवार (8 मार्च) रात को फ्लाईओवर पर तेज गति में जा रहे चार वाहन टकराए और मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसा इतना भयंकर हुआ कि टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई. आग लगते ही फ्लाईओवर पर अफरा तफरी मच गई.

HARIDWAR BUS CAUGHT FIRE
बस जलकर हुई खाक (फोटो सोर्स- Local Resident)

उत्तराखंड रोडवेज की बस पूरी तरह से जली: आग के बाद फ्लाईओवर पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लगने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. दोनों ओर लंबा जाम लग गया. जाम की वजह से रायवाला से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से मौके पर नहीं पहुंच सकीं, लेकिन हरिद्वार से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं.

हरिद्वार के सीएफओ वंश बहादुर यादव ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही मायापुर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है. आग बुझाने का प्रयास जारी है. आग लगने से उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस पूरी तरह जल गई है.

HARIDWAR BUS CAUGHT FIRE
हादसे का बाद लगी जाम (फोटो सोर्स- Local Resident)

मौके पर लगभग 15 एम्बुलेंस पहुंची हैं और करीब 9 किलोमीटर का लंबा जाम लगा है. फिलहाल, मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है.

अब तक 2 लोगों की मौत: बताया जा रहा है कि हादसे में एक ट्रक, एक एसयूवी कार, एक डंपर और एक बस के बीच टक्कर हुई. टक्कर के बाद कार का सीएनजी सिलेंडर फट गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. बताया जा रहा है कि हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि, कई घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

Last Updated : March 8, 2026 at 11:10 PM IST

