हरिद्वार में भीषण हादसा: टक्कर के बाद कई वाहनों में लगी आग, अब तक 2 की मौत की सूचना

बस में लगी आग ( फोटो सोर्स- Local Resident )

हरिद्वार: देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर भयानक हादसा हुआ है. यहां चार वाहन आपस में टकरा गए. जिसके बाद बस समेत कई वाहनों में आग लग गई. जिसमें अभी तक दो लोगों की मौत की सूचना है. कुछ लोग ट्रक के नीचे भी दबे. राहत बचाव का कार्य जारी है. इस घटना के बाद मौके पर आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई. मोतीचूर फ्लाईओवर पर चार वाहन टकराने से लगी आग: जानकारी मिलते ही ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची. यह हादसा हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर मोतीचूर फ्लाईओवर पर हुआ है. बताया जा रहा है कि रविवार (8 मार्च) रात को फ्लाईओवर पर तेज गति में जा रहे चार वाहन टकराए और मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसा इतना भयंकर हुआ कि टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई. आग लगते ही फ्लाईओवर पर अफरा तफरी मच गई. बस जलकर हुई खाक (फोटो सोर्स- Local Resident) उत्तराखंड रोडवेज की बस पूरी तरह से जली: आग के बाद फ्लाईओवर पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लगने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. दोनों ओर लंबा जाम लग गया. जाम की वजह से रायवाला से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से मौके पर नहीं पहुंच सकीं, लेकिन हरिद्वार से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं.