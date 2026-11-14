यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती बस में लगी आग; ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान
सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची. तब तक बस में सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:28 AM IST
मथुरा: जिले के राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार देर रात करीब 1:30 एक बस में भीषण आग लग गई. सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस विभाग की टीम ने डबर डेकर बस की आग पर काबू पाया. बस में सवार सभी 40 यात्री सुरक्षित हैं.
जानकारी के मुताबिक, यमुना एक्सप्रेस-वे पर रात करीब 1:30 पर आगरा से दिल्ली की ओर जा रही डबल डेकर बस MP14 ZH5063 में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई. आग देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया.
चालक की सूझबूझ के चलते बस में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई क्योंकि बस चलते समय आग लगी थी. बस चालक ने आग लगते ही बस को रोड किनारे खड़ा कर दिया और यात्रियों को जगाकर सबसे पहले बाहर निकाला गया.
सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. बस में सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए थे. कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया है.
अग्निशमन विभाग के अधिकारी किशन लाल ने बताया रात्रि में घटना की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची. 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया गया.
सीओ महावन संजीव कुमार राय ने बताया रात्रि में डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि यमुना एक्सप्रेसवे डबल डेकर बस में आग लग गई है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ी की सहायता से आग पर काबू पाया गया. सभी यात्री सुरक्षित हैं. डबल डेकर बस आगरा से दिल्ली छतरपुर के लिए जा रही थी.
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