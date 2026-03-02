ETV Bharat / state

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बड़ा हादसा; बस में लगी आग, चालक सहित 6 लोगों ने कूदकर बचाई जान

बागपत: बागपत दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 709B (NH-709B) पर उस समय वाहन चालकों और राहगीरों में हड़कंप मच गया, जब एक निजी कंपनी बस में अचानक आग लग गई. हादसे के बाद बस में सवार चालक, व 6 कंपनी कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई. सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.



जानकारी के अनुसार, दुर्गनपुर खेड़ा मुजफ्फरनगर से एक निजी कंपनी की गाड़ी/बस कुंडली हरियाणा के लिए चली थी. बस में चालक सहित कंपनी के 7 कर्मचारी सवार थे. जब बस बावली गांव में पहुंची, तो अचानक बस के एयरकंडीशनर से धुंआ निकलने लगा तो चालक ने फ्यूज निकाल दिया, लेकिन बस में धुंआ और आग तेजी से उठने लगी तो चींख-पुकार मचनी शुरू हो गई.

चालक ने तत्परता दिखाते हुए बस को सड़क किनारे किया. बस में सवार कर्मचारियों ने बस से कूदकर जान बचाई. मौके पर भगदड़ जैसे हालात हो गए. सूचना पर पहुंचे दमखम कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बस आग से पूरी तरह जलकर खाक हो गया है.