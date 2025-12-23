ETV Bharat / state

यूपी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस में लगी भीषण आग; यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, अजमेर से नेपाल जा रही थी वापस

इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पाण्डेय ने बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बस में आग लगने की जानकारी मिलने पर सिरसागंज और शिकोहाबाद से फायर टेंडर मौके पर रवाना किये गए. बस में आग लगी हुई थी. तत्काल आग पर काबू के लिए प्रयास किये गए और आग बुझा दी गई. आग की इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. बस में कुल 56 यात्री सवार थे, जिनमें से 12 बच्चे और अन्य महिला व पुरुष थे. उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

फिरोजाबाद : जिले में मंगलवार की शाम आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बस में भीषण आग लग गई. बस में सवार 56 यात्रियों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई. बस में सवार सभी यात्री नेपाल के रहने वाले हैं जो कि अजमेर से वापस नेपाल जा रहे थे. हादसा फिरोजाबाद जिले की सीमा में सिरसागंज थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर माइल स्टोन 76 के समीप हुआ.

उन्होंने बताया कि बस नेपाल के यात्रियों को लेकर भारत भ्रमण पर आयी थी जो कि मंगलवार की शाम को नेपाल वापस जा रही थी. बस में अचानक आग की लपटें उठने लगीं. आग लगने से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. चालक को जैसे ही आग का आभास हुआ, वैसे उसने गाड़ी को साइड से लगाया और यात्रियों को बाहर निकलने का मौका मिल सका. बस में जो यात्री अंदर थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई. जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग के अफसर गाड़ियों के साथ पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. अग्निशमन अधिकारियों के मुताबिक, बस के टायर में आग लगी थी.

लखीमपुर खीरी और कानपुर में भी हुआ था हादसा : बता दें कि बीते अक्टूबर माह में लखीमपुर खीरी के मैगलगंज इलाके में एक स्लीपर बस आग का गोला बन गई थी. बस दिल्ली से सीतापुर जा रही थी. बस मेंं करीब 50 यात्री सवार थे. घटना के दौरान बस खड़ी थी. यात्री एक होटल में चाय-नाश्ता कर रहे थे. इससे सभी बच गए. हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. इसके बाद यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया था. वहीं बीते नवंबर माह में कानपुर में नौबस्ता-रामादेवी नेशनल हाईवे पर चलती बस में अचानक आग लग गई थी. कुछ ही देर में आग बस में बुरी तरह से फैल गई, जिससे बस में सवार यात्रियों को बाहर निकलने में काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था. कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई थी.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी में स्लीपर बस बनी आग का गोला; दिल्ली से 50 यात्रियों को लेकर सीतापुर जा रही थी

यह भी पढ़ें : कानपुर में चलती बस में लगी आग; पुलिसकर्मियों ने 35 यात्रियों की बचाई जान, हाईवे पर लंबा जाम