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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस का फटा टायर, आग की ऊंची लपटे उठीं, 32 यात्रियों का क्या हुआ हाल?; जानिए

सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 2:10 PM IST

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आगरा: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के, लखनऊ से गुरुग्राम जा रही बस में आग लग गई. जिससे बस में चीख पुकार मच गई. हालांकि, आग के विकराल होने से पहले ही बस में सवार 32 पैसेंजरों को नीचे उतार लिया गया. जिससे एक बडा हादसा टल गया.

बस के टायर फटने से आग: जानकारी के अनुसार, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तडके सुबह करीब चार बजे एक बस की टायर फटने से आग लग गई. बस चालक हरेंद्र वीर सिंह ने तत्परता दिखाते हुए बस को तुरंत पीली पट्टी में खड़ा किया और बस में सवार सभी 32 लोगो को नीचे उतारा, तब तक आग ने विक्राल रूप ले लिया था.


फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया: आग बेकाबू होते देख, बस चालक ने हादसे की जानकारी फतेहाबाद पुलिस को दी. सुचना मिलते ही चौकी इंचार्ज नदौता, फायर ब्रिगेड टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद, आग पर काबू पाया. तब तक बस में रखे सामान जलकर राख हो गई थी. इसके बाद घटनास्थल से बस को हटवाकर यातायात सुचारू किराया. इस दौरान करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा.


चालक की सूझबूझ से यात्री सुरक्षित: यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी प्रथम राधा मोहन द्विवेदी ने बताया कि टायर फटने के कारण बस में आग लगी थी, चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. हालांकि कुछ यात्रियों का सामान आग में जला है. सभी यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.

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