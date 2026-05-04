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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस का फटा टायर, आग की ऊंची लपटे उठीं, 32 यात्रियों का क्या हुआ हाल?; जानिए

आगरा: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के, लखनऊ से गुरुग्राम जा रही बस में आग लग गई. जिससे बस में चीख पुकार मच गई. हालांकि, आग के विकराल होने से पहले ही बस में सवार 32 पैसेंजरों को नीचे उतार लिया गया. जिससे एक बडा हादसा टल गया.



बस के टायर फटने से आग: जानकारी के अनुसार, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तडके सुबह करीब चार बजे एक बस की टायर फटने से आग लग गई. बस चालक हरेंद्र वीर सिंह ने तत्परता दिखाते हुए बस को तुरंत पीली पट्टी में खड़ा किया और बस में सवार सभी 32 लोगो को नीचे उतारा, तब तक आग ने विक्राल रूप ले लिया था.



फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया: आग बेकाबू होते देख, बस चालक ने हादसे की जानकारी फतेहाबाद पुलिस को दी. सुचना मिलते ही चौकी इंचार्ज नदौता, फायर ब्रिगेड टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद, आग पर काबू पाया. तब तक बस में रखे सामान जलकर राख हो गई थी. इसके बाद घटनास्थल से बस को हटवाकर यातायात सुचारू किराया. इस दौरान करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा.