आग की लपटों से बची 50 मासूमों की जान!, एजुकेशनल टूर पर जा रही स्कूल बस धू-धूकर जली

नालंदा: बिहार के नालंदा में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. लखीसराय जिले के अलसी प्रखंड अंतर्गत गरूआ पुरसंडा मध्य विद्यालय से शैक्षणिक परिभ्रमण पर राजगीर आई एक बस में अचानक आग लग गई. बस में करीब 50 छात्र-छात्राएं और शिक्षक सवार थे. गनीमत रही कि चालक की तत्परता और स्थानीय लोगों की सक्रिय मदद से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

बस में लगी भीषण आग: घटना राजगीर-गिरियक मार्ग पर आयुध निर्माणी नालंदा के गेट नंबर-2 के पास हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस जैसे ही इस स्थान पर पहुंची, इंजन से तेज धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं. स्थिति गंभीर होते देख चालक हीरालाल ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और सभी छात्र-छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन समय पर कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया.

50 छात्र-छात्राओं की बाल-बाल बचीं जान (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों और फैक्ट्री संचालक ने छात्रों को बचाया: आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी. पास स्थित सर्फ फैक्ट्री के संचालक राहुल कुमार ने अपनी फैक्ट्री से दो एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर और एक बोरा डोलोमाइट पाउडर लेकर मदद की. फैक्ट्री कर्मियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया. राहुल कुमार ने बताया कि डोलोमाइट पाउडर और एक्सटिंग्विशरों की मदद से आग को फैलने से रोका जा सका.

"आग बुझाने में एक बोरा डोलोमाइट पाउडर और दो फायर स्कूटी मशीनों का उपयोग किया गया, जिससे आग को फैलने से रोका जा सका."-राहुल कुमार, फैक्ट्री के संचालक

अग्निशमन टीम ने पूरी तरह शांत की आग: कुछ ही देर में अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बस में लगी आग को पूरी तरह बुझा दिया. राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार और अग्निशमन पदाधिकारी ने पुष्टि की कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. सभी छात्र-छात्राएं सुरक्षित हैं, हालांकि घटना के बाद उनमें भय का माहौल देखा गया.