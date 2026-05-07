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कानपुर में डंपर से टकराई मजदूरों से भरी बस; नहर में गिरी

कानपुर: बिधनू थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह मजदूरों को लेकर जा रही एक बस और डंपर में टक्कर हो गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में सवार 21 मजदूरों को स्थानीय लोगों के नहर मदद से सुरक्षित बाहर निकाला.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस में सवार सभी मजदूर रानियां स्थित एक फैक्ट्री में ड्यूटी पर जा रहे थे. बस और डंपर दोनों की रफ्तार काफी तेज थी. हादसे में ड्राइवर बस पर से नियंत्रण खो बैठा और वह सड़क किनारे नहर में जा गिरी. हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े.



पुलिस और स्थानीय लोगों का सफल रेस्क्यू: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय के मदद से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, फिर एक-एक कर सभी 21 मजदूरों को पानी से बाहर निकाला. फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात रही और क्रेन के जरिए बस को नहर से निकालने का काम किया गया.