औरैया में स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 5 छात्र घायल, ब्रेक फेल होने की आशंका
बस में लगभग 30 बच्चे सवार थे, घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 1:24 PM IST
औरैया: बेला थाना क्षेत्र के कानपुर मार्ग पर बबनौटी मोड़ के पास बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक स्कूली बच्चों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. बस में लगभग 30 बच्चे सवार थे, जिसमें 5 बच्चे घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया है.
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बुधवार सुबह स्कूली बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. जैसे ही बस बबनौटी मोड़ के पास पहुंची, अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. इसके बाद बस सड़क किनारे पलट गई. ग्रामीणों ने हादसे की वजह ब्रेक फेल होना बताया है.
बस पलटते ही आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए बस के अंदर फंसे बच्चों को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया और घायल बच्चों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमर बहादुर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए राहत एवं बचाव कार्य कराया. सूचना पर क्षेत्राधिकारी पी. पुनीत मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया है.
पूरी घटना के बारे अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया है कि हादसे के बाद बस चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ जारी है. दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. वहीं, हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में भी चिंता बनी हुई है.