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39 यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल, सड़क पर पलटी गाड़ी, बड़ा हादसा टला

ब्रेक फेल होने से चारधाम यात्रियों से भरी बस पलटी ( PHOTO- ETV Bharat )

टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में ऋषिकेश-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह चारधाम यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई. हादसे का कारण बस के ब्रेक फेल होना बताया गया है. बस में 39 चारधाम यात्री सवार थे. हादसे में कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें 108 एंबुलेंस के जरिए ऋषिकेश अस्पताल भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक, ऋषिकेश की ओर आ रही चारधाम यात्रा बस संख्या UK04 PA 0418 तोताघाटी के पास पहुंची ही थी कि अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए. ब्रेक फेल होने के कारण चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क पर ही पलट गई. गनीमत यह रही कि बस खाई में नहीं गिरी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया. घटना होते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया. 39 यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल (VIDEO-ETV Bharat)