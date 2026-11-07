वाराणसी में बड़ा हादसा: सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी तीर्थयात्रियों से भरी बस; 20 घायल
वृंदावन में दर्शन-पूजन कर वापस पश्चिम बंगाल लौट रहे थे सभी तीर्थयात्री
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:44 PM IST
वाराणसी: मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय बड़ा सड़क हादसा हो गया. जब वृंदावन से दर्शन-पूजन कर पश्चिम बंगाल लौट रहे तीर्थयात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकरा गई. इस दुर्घटना में बस सवार करीब 20 यात्री घायल हो गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.
खजुरी चौकी प्रभारी जगदम्बा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के रहने वाले श्रद्धालु एक बस से वृंदावन दर्शन-पूजन के लिए गए थे. धार्मिक यात्रा संपन्न करने के बाद सभी यात्री बस से अपने घर लौट रहे थे. शनिवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे बस वाराणसी लेन पर कोका-कोला कंपनी के सामने पहुंची थी. इसी दौरान बस चालक को नींद आ गई. चालक की झपकी के कारण बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से भिड़ गई.
इस दुर्घटना में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही मिर्जामुराद थाना पुलिस और खजुरी चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल यात्रियों को बस से बाहर निकलवाया. इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को आराजी लाइन स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. चिकित्सकों की देखरेख में घायलों का इलाज जारी है. हादसे में करीब 20 लोगों को हल्की चोटें आई हैं. अच्छी बात ये है कि किसी प्रकार के जनहानि की खबर नहीं है.
ये लोग हैं घायल
घायलों में दुर्गा कांड, मौली, सुख विश्वास, संपोंडांस, विश्वजीत साह, नोमिता वाला, झुमरानी विशेष, स्माली साघोराई, सपना मित्रों, शुक्ला विश्वास, सिजोई हद्रो, ज्योति प्रिय भद्रो, शकुन, पायो प्रदीप देय, लोक्खी घोष, शेफाली दास, गुरुदसी सरकार, गौरी शंकर सरकार, माला सोदार और पूर्णिमा शामिल हैं. सभी यात्री पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं.
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