ETV Bharat / state

वाराणसी में बड़ा हादसा: सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी तीर्थयात्रियों से भरी बस; 20 घायल

वाराणसी में सड़क हादसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय बड़ा सड़क हादसा हो गया. जब वृंदावन से दर्शन-पूजन कर पश्चिम बंगाल लौट रहे तीर्थयात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकरा गई. इस दुर्घटना में बस सवार करीब 20 यात्री घायल हो गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

खजुरी चौकी प्रभारी जगदम्बा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के रहने वाले श्रद्धालु एक बस से वृंदावन दर्शन-पूजन के लिए गए थे. धार्मिक यात्रा संपन्न करने के बाद सभी यात्री बस से अपने घर लौट रहे थे. शनिवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे बस वाराणसी लेन पर कोका-कोला कंपनी के सामने पहुंची थी. इसी दौरान बस चालक को नींद आ गई. चालक की झपकी के कारण बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से भिड़ गई.