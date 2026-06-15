ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बड़ा हादसा टला, केदारनाथ यात्रियों की बस पैराफिट तोड़कर खाई के ऊपर लटकी, 22 लोग थे सवार

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित फाटा में एक बड़ी दुर्घटना टल गई. केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोमवार तड़के एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने कुछ पलों के लिए यात्रियों की सांसें थाम दीं. फाटा के समीप जामू क्षेत्र में महाराष्ट्र के पुणे से आए 22 श्रद्धालुओं को केदारनाथ लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पैराफिट को तोड़ते हुए गहरी खाई की ओर लटक गई. सौभाग्य से बस खाई में गिरने से पहले पैराफिट के पत्थरों में अटक गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और 22 यात्रियों की जान बच गई.

पैराफिट तोड़कर खाई में लटकी बस: जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह लगभग चार बजे बस जामू स्थित एक होटल से केदारनाथ हाईवे की ओर रवाना हुई थी. जामू हेलीपैड के समीप ढलान वाले मार्ग पर एक तीखे मोड़ पर अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण बेकाबू हो गया. देखते ही देखते बस सड़क किनारे बने सुरक्षा पैराफिट को तोड़कर सड़क से बाहर निकल गई और खाई की ओर झुकते हुए लटक गई.

हलक में अटकी 22 तीर्थयात्रियों की जान: बस के खाई की ओर झुकते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. अंधेरे और भयावह स्थिति के बीच कुछ क्षणों के लिए सभी की सांसें थम गईं. लेकिन चालक ने असाधारण धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए घबराहट पर काबू रखा और तत्काल सभी यात्रियों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में सभी 22 यात्रियों को सुरक्षित बस से उतार दिया गया.

100 मीटर गहरी खाई में गिरने से बची बस: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस लगभग 100 मीटर गहरी खाई में समाने से बाल-बाल बची. यदि वाहन पैराफिट के अवशेषों में नहीं अटकता, तो दुर्घटना गंभीर रूप ले सकती थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि बस खाई में नहीं गिरी और सभी यात्री सुरक्षित बच गए.