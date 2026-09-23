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महानदी भवन के पास कर्मचारियों से भरी चलती बस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

रायपुर मंत्रालय के पास एक बस में आग लग गई. इसमें 30 से ज्यादा यात्री सवार थे. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Bus accident in Raipur
रायपुर में बस हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 10:43 PM IST

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रायपुर: राजधानी रायपुर में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब महानदी भवन के पास कर्मचारियों से भरी एक चलती बस में अचानक आग लग गई. बस के पिछले हिस्से से धुआं उठता देख अंदर बैठे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. आग तेजी से फैलने के बाद कई कर्मचारियों ने बस से उतरकर तो कुछ ने कूदकर अपनी जान बचाई. राहत की बात रही कि हादसे में किसी कर्मचारी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

अचानक धुआं उठने से मची अफरा-तफरी

जानकारी के मुताबिक, बस में 30 से अधिक कर्मचारी सवार थे और सभी काम खत्म होने के बाद अपने घर लौट रहे थे. बस जैसे ही महानदी भवन के पास पहुंची, उसके इंजन और पिछले हिस्से की तरफ से अचानक तेज धुआं निकलने लगा. कुछ ही पलों में धुएं ने आग का रूप ले लिया. बस के भीतर धुआं भरने से कर्मचारियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. स्थिति बिगड़ती देख ड्राइवर ने बस रोक दी और यात्रियों ने तेजी से बाहर निकलना शुरू कर दिया.

चलती बस में आग से अफरा तफरी (ETV BHARAT)

आग बढ़ी तो खिड़कियों से कूदे कर्मचारी

आग की लपटें तेज होते ही बस में मौजूद कर्मचारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर्मचारी दरवाजे से बाहर निकले, जबकि कुछ ने बस से कूदकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश की.घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने भी कर्मचारियों को बस से बाहर निकलने में मदद की. कुछ ही देर में पूरी बस आग की चपेट में आ गई.

Accident in Raipur
रायपुर में हादसा (ETV BHARAT)

सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई. फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सड़क पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी. दमकल कर्मियों की मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया गया. हादसे के कारण आसपास भी कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा.

Bus catches fire near Raipur Mantralaya
रायपुर मंत्रालय के पास बस में आग (ETV BHARAT)
Fire in a moving bus
चलती बस में आग (ETV BHARAT)

आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई

फिलहाल बस में आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. शुरुआती तौर पर यह पता लगाया जा रहा है कि आग बस के किस हिस्से से शुरू हुई और इसके पीछे तकनीकी खराबी समेत कोई अन्य कारण था या नहीं. पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

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