मऊ में भक्तों से भरी बस पेड़ से टकराई, 35 यात्री घायल
रतनपुर मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 9:33 AM IST
मऊ: जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां रतनपुर मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा बस के ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुआ. इस सड़क हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि करीब 35 यात्रियों को चोटें आई हैं. श्रद्धालु अयोध्या से बलिया जा रहे थे. बस में कुल 65 लोग सवार थे. डॉक्टरों के मुताबिक घायलों का इलाज जारी है. सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
पुलिस के मुताबिक श्रद्धालुओं से भरी बस रतनपुरा के पास सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई. हादसे के समय बस में लगभग 60 लोग सवार थे. इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे. इस दुर्घटना में करीब 35 लोग घायल हो गए. स
भी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुरा में भर्ती कराया गया, जहां से 26 लोगों को जिला अस्पताल मऊ रेफर कर दिया गया. वहीं, कुछ घायलों को उनके परिजन निजी अस्पताल लेकर चले गए. मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि कुछ घायलों को फ्रैक्चर की शिकायत है, लेकिन अधिकांश की हालत स्थिर है और किसी की स्थिति चिंताजनक नहीं है. सभी घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
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