बारात लेने जा रही बस में करंट, देखते ही देखते खाक, बचकर भागे ड्राइवर-कंडक्टर...टला बड़ा हादसा

हादसे के समय बस के पास से गुजर रही महिला चरवाहा आग की लपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई.

Private bus burnt due to electric current
करंट से जली निजी बस (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 8:48 PM IST

राजाखेड़ा (धौलपुर): राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के समोना गांव में शनिवार शाम बारात लेने जा रही निजी स्लीपर बस बिजली के झूलते तारों की चपेट में आ गई. इससे बस में आग लग गई और देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई. गनीमत रही कि हादसे के समय बस में केवल ड्राइवर और कंडक्टर थे, जो भाग निकले. हालांकि हादसे के समय बस के पास से गुजर रही महिला चरवाहा आग की लपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई. उसे आगरा रैफर करना पड़ा. वहीं महिला की 5-6 बकरियां जिंदा जल गईं.

राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा झूलते बिजली तारों से बस के टकराने से हुआ. बस में कोई यात्री नहीं था इसलिए बड़ी घटना टल गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. चालक-परिचालक की तलाश की जा रही है. इधर, आग से झुलसी महिला चरवाहा को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रैफर कर दिया गया. आग लगते ही बस चालक और परिचालक मौके से भाग गए.

बस में करंट से आग (ETV Bharat Dholpur)

बारात के लिए जा रही थी बस: गनीमत रही कि बस में करंट फैलने के समय चालक और परिचालक ही मौजूद थे, जो खुद की जान बचाकर भाग गए. यह बस बारातियों को लेने जा रही थी. बस में करंट दौड़ते समय रास्ता संकरा होने के कारण बकरियां निकल रही थी. इसी वजह से बकरियां करंट की चपेट में आ गई और महिला करंट से झुलस गई.घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. लोगों ने तुरंत राजाखेड़ा पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जल चुकी थी.

