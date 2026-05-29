ETV Bharat / state

प्रयागराज में बस-कार में भिड़ंत, पति-पत्नी समेत तीन की मौत

हंडिया थाना क्षेत्र के भैंस्की गांव के पास हादसा, पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया.

प्रयागराज में हादसा.
प्रयागराज में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: वाराणसी मार्ग पर शुक्रवार दोपहर हंडिया के भेस्की गांव के पास भीषण हादसा हो गया. प्रयागराज की ओर जा रही कार को अनुबंधित बस ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कार पलटते हुए 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. हादसा होते ही चीख पुकार मच गई. इसमें कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई. इसमें दो जौनपुर और एक व्यक्ति भदोही का रहने वाला था.सूचना मिलने पर हंडिया पुलिस मौके पर पहुंची. एक घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है.

डीसीपी गंगापार कुलदीप गुनावत. (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस ने मृतकों की पहचान राकेश, उनकी पत्नी प्रभावती देवी (दोनों जौनपुर) और गोपीगंज निवासी शुभम दुबेके रूप में की है. डीसीपी गंगापार कुलदीप गुनावत के मुताबिक, भदोही की तरफ से आ रही अनुबंधित बस एक कार से टक्कर बचाने में अनियंत्रित हो गई. बस डिवाइडर से जा टकराई. इसी दौरान प्रयागराज की तरफ से आ रही कार सीधे बस से टकरा गई और गड्ढे में जा गिरी. कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इन्हें पास ही सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां तीन लोगों की मौत हो गई.

डीसीपी ने बताया कि कार सवार एक व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज चल रहा है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर पर हंडिया थाने में मुकदमा पंजीकृत कर बस को कब्जे में ले लिया गया है. कार चालक को भी गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. इधर, सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस परिजन पहुंच गए.

यह भी पढ़ें: भयावह मंजर याद कर सहमे लोग, बोले-'मौत को पहली बार इतने करीब से देखा', दोषी कौन?

TAGGED:

PRAYAGRAJ ACCIDENT THREE DEAD
PRAYAGRAJ ACCIDENT COUPLE DEATH
PRAYAGRAJ BUS CAR COLLISION
प्रयागराज हादसा तीन मौत
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.