मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर धूं-धूंकर जली बस, खिड़कियों का शीशा तोड़ निकले यात्री

मथुरा: जनपद के राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह कानपुर से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई. यात्री बस का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए और बस धूं-धूंकर जल उठी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल ने आग पर काबू पा लिया.





कब हुआ हादसा: पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह पांच बजे कानपुर से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस जनपद के राया थाना से गुजर रही थी तभी अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटे नजर आने लगी. यह देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया. यात्री बस का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पुलिस के मुताबिक बस में 40 सवारियां सवार थी. अचानक शार्ट सर्किट के बाद बस में आग लग गई और अफरा तफरी मच गई.



16 दिसंबर को भी हुआ था भीषण हादसा: बता दें कि जनपद के यमुना एक्सप्रेसवे मांट थाना क्षेत्र इलाके में 16 दिसंबर 2025 को भीषण सड़क हादसा हुआ था. एक रोडवेज बस और तीन प्राइवेट बस में आग लगी थी. इसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी.





पुलिस अफसर क्या बोले: एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार की सुबह एक बस में अचानक आग लगी थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी यात्री सुरक्षित हैं मामले की जांच कराई जा रही है.



