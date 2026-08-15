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​कुरुक्षेत्र में बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत, कई यात्री जख्मी, दोनों चालकों की हालत गंभीर

कुरुक्षेत्र के टिकरी गांव के पास बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में दोनों वाहनों के चालक सहित कई लोग घायल हो गए.

Bus and tractor trolley collide in Kurukshetra
प्राइवेट बस और ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच जोरदार भिड़ंत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2026 at 1:25 PM IST

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​कुरुक्षेत्रः जिले के पिहोवा क्षेत्र के टिकरी गांव के समीप बारिश के बीच एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. सवारी से भरी एक प्राइवेट बस और ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में दोनों वाहनों के चालकों समेत कई यात्री घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बस का अगला हिस्सा और ट्रैक्टर पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

ग्रामीणों ने बचाई जानः ​घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. लोगों ने क्षतिग्रस्त बस और ट्रैक्टर में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तुरंत एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया.

​कुरुक्षेत्र में सड़क हादसे में कई लोग घायल (ETV Bharat)

​झाड़ियों और अंधे मोड़ ने दिया हादसे को न्योताः हादसे के प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय निवासी फौजी के अनुसार इस दुर्घटना की मुख्य वजह सड़क किनारे उगी घनी झाड़ियां और पेड़ हैं. सड़क किनारे उगे पेड़-पौधों के कारण मोड़ पर सामने से आ रहे वाहन बिल्कुल नजर नहीं आते. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन झाड़ियों को नहीं कटवाया गया. नतीजा यह हुआ कि बारिश के दौरान आज फिर एक दर्दनाक हादसा हो गया.

Bus and tractor trolley collide in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा (ETV Bharat)

पुलिस का बयान और घायलों का इलाजः हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला. डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि "सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लिया. हादसे में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. बस चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं अन्य घायल यात्रियों का इलाज पिहोवा के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है. ​फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

Bus and tractor trolley collide in Kurukshetra
बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत (ETV Bharat)
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बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर
ROAD ACCIDENT IN KURUKSHETRA
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