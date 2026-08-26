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बस और स्कूटी में जोरदार टक्कर, मनाली की ओर से आ रहे युवक-युवती की मौत

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर निजी बस और स्कूटी में टक्कर होने से युवक-युवती की दर्दनाक मौत हो गई है.

Kullu Road Accident
सड़क दुर्घटना में युवक-युवती की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 4:45 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू के चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा पेश आया. डोहलूनाला के पास स्कूटी और निजी बस की टक्कर में दो एक युवक और एक युवती की मौत हो गई है. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और उन्होंने दोनों मृतकों के शव अपने कब्जे में ले लिया है. मृतकों के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. कुल्लू पुलिस की टीम ने दुर्घटना के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है.

युवती की मौके पर और युवक की इलाज के दौरान मौत

एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया कि यह हादसा मंगलवार रात करीब पौने दस बजे हुआ. स्कूटी में सवार होकर एक युवक और एक युवती मनाली की ओर से आ रहे थे. इस दौरान डोहलूनाला के पास सामने से कुल्लू की ओर से आ रही निजी बस से उनकी स्कूटी की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. सड़क हादसे में स्कूली चालक कशिश (निवासी सुंदरनगर, मंडी) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आदित्य (निवासी त्रिफालघाट, मंडी) को गंभीर हालत में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

दोनों युवक-युवती मनाली से कुल्लू की ओर आ रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया कि पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है.

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