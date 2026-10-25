कोरिया में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस और बोलेरो की आमने-सामने भिड़ंत, एक महिला की मौत, 14 लोग घायल
रांची से आ रही राजहंस बस और कुदरगढ़ धाम दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो की टक्कर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 1:43 PM IST
कोरिया: जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार बस और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार बच्चों समेत 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मामला चरचा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर जंगल के पास का है.
रांची से चिरमिरी की ओर जा रही थी बस
रांची से चिरमिरी की ओर जा रही राजहंस बस और मनेंद्रगढ़ से कुदरगढ़ धाम की ओर जा रही बोलेरो नियो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. दोनों वाहनों की भिड़ंत के बाद बोलेरो में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई हादसे की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और घायलों की मदद करने का प्रयास किया गया. इस दौरान पुलिस और एंबुलेंस को सूचना भी दी गई.
108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाए गए घायल
दुर्घटना की सूचना मिलते ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई. 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को बैकुंठपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है. हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी सक्रिय हुई.
कुदरगढ़ धाम दर्शन के लिए निकले थे यात्री
बताया जा रहा है कि ये लोग चिरमिरी क्षेत्र से संबंधित थे. जानकारी के मुताबिक बोलेरो में सवार सभी लोग कुदरगढ़ देवी धाम में दर्शन करने के लिए निकले थे. इसी दौरान नगर जंगल के पास उनकी बोलेरो की राजहंस बस से भिड़ंत हो गई.
रितु सिंह की मौत, 14 लोग घायल
इस दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला की पहचान रितु सिंह के रूप में हुई है. वह चिरमिरी के खोगापानी की निवासी थीं. वहीं चार बच्चों समेत 14 लोग घायल भी हो गए हैं. घायलों में अधिकांश महिलाएं हैं. कुछ घायलों की हालत गंभीर होने की बात भी बताई जा रही है.
फिलहाल घायलों के उपचार पर ध्यान दिया जा रहा है और दुर्घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है. घायलों की पूरी पहचान, उनकी चोटों की गंभीरता और उपचार के बाद उनकी स्थिति को लेकर विस्तृत और आधिकारिक जानकारी सामने आ सकेगी.