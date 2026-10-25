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कोरिया में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस और बोलेरो की आमने-सामने भिड़ंत, एक महिला की मौत, 14 लोग घायल

कोरिया में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस और बोलेरो की आमने-सामने भिड़ंत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरिया: जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार बस और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार बच्चों समेत 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मामला चरचा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर जंगल के पास का है.

कुदरगढ़ धाम दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो की टक्कर (ETV BHARAT CHHATTISGARH) रांची से चिरमिरी की ओर जा रही थी बस रांची से चिरमिरी की ओर जा रही राजहंस बस और मनेंद्रगढ़ से कुदरगढ़ धाम की ओर जा रही बोलेरो नियो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. दोनों वाहनों की भिड़ंत के बाद बोलेरो में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई हादसे की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और घायलों की मदद करने का प्रयास किया गया. इस दौरान पुलिस और एंबुलेंस को सूचना भी दी गई.