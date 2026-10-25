ETV Bharat / state

कोरिया में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस और बोलेरो की आमने-सामने भिड़ंत, एक महिला की मौत, 14 लोग घायल

रांची से आ रही राजहंस बस और कुदरगढ़ धाम दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो की टक्कर

road accident korea
कोरिया में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस और बोलेरो की आमने-सामने भिड़ंत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 25, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार बस और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार बच्चों समेत 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मामला चरचा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर जंगल के पास का है.

road accident korea
कुदरगढ़ धाम दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो की टक्कर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रांची से चिरमिरी की ओर जा रही थी बस

रांची से चिरमिरी की ओर जा रही राजहंस बस और मनेंद्रगढ़ से कुदरगढ़ धाम की ओर जा रही बोलेरो नियो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. दोनों वाहनों की भिड़ंत के बाद बोलेरो में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई हादसे की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और घायलों की मदद करने का प्रयास किया गया. इस दौरान पुलिस और एंबुलेंस को सूचना भी दी गई.

108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाए गए घायल

दुर्घटना की सूचना मिलते ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई. 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को बैकुंठपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है. हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी सक्रिय हुई.

road accident korea
एक महिला की मौत, 14 लोग घायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुदरगढ़ धाम दर्शन के लिए निकले थे यात्री

बताया जा रहा है कि ये लोग चिरमिरी क्षेत्र से संबंधित थे. जानकारी के मुताबिक बोलेरो में सवार सभी लोग कुदरगढ़ देवी धाम में दर्शन करने के लिए निकले थे. इसी दौरान नगर जंगल के पास उनकी बोलेरो की राजहंस बस से भिड़ंत हो गई.

रितु सिंह की मौत, 14 लोग घायल

इस दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला की पहचान रितु सिंह के रूप में हुई है. वह चिरमिरी के खोगापानी की निवासी थीं. वहीं चार बच्चों समेत 14 लोग घायल भी हो गए हैं. घायलों में अधिकांश महिलाएं हैं. कुछ घायलों की हालत गंभीर होने की बात भी बताई जा रही है.

फिलहाल घायलों के उपचार पर ध्यान दिया जा रहा है और दुर्घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है. घायलों की पूरी पहचान, उनकी चोटों की गंभीरता और उपचार के बाद उनकी स्थिति को लेकर विस्तृत और आधिकारिक जानकारी सामने आ सकेगी.

छत्तीसगढ़ की रेड नदी में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, मृतकों में 2 बिहार निवासी, सीएम ने जताया दुख
एमसीबी बस हादसा और 6 मौतें, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की पीड़ितों से मुलाकात
चिरमिरी के बड़ा बाजार इलाके में खाई में गिरा वाहन, 7 लोग घायल, स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को दिए निर्देश

TAGGED:

KOREA BUS ACCIDENT
ROAD ACCIDENT KOREA
BUS BOLERO COLLISION
कोरिया में सड़क हादसा
बस और बोलेरो की टक्कर

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.