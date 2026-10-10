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नैनीताल में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के मोहान क्षेत्र में देर शाम गढ़वाल यूजर्स की बस और बाइक के बीच हुई टक्कर में 24 वर्षीय गौरव आर्या की मौत हो गई. जबकि बाइक पर पीछे बैठे 35 वर्षीय पुष्कर राम गंभीर रूप से घायल हो गए, घायल को रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. हादसे की खबर से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

गौर हो कि नैनीताल जिले में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. वहीं बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. मृतक गौरव आर्या निवासी सल्ट, अल्मोड़ा जिले का रहने वाला था. वह देर शाम अपने साथी पुष्कर राम, निवासी अजोली तल्ली, सल्ट के साथ बाइक से जा रहा था. इसी दौरान मोहान क्षेत्र से आगे चिमटा और दुर्गा मंदिर के समीप मोड़ पर गढ़वाल यूजर्स की बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवक घायल हो गए. घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लाया गया.