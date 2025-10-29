ETV Bharat / state

हादसों का जिम्मेदार कौन ? नियमों को तोड़ मौत बन सड़कों पर दौड़ रही बसें, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति

प्रदेश में एक के बाद एक चौपहिया वाहनों में लगने वाली आग ने परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Bus Accidents in Rajasthan
राजस्थान में बस हादसे (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 7:16 PM IST

12 Min Read
जयपुर: पहले जैसलमेर और अब मनोहरपुर के पास बस जलने की घटना ने परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया. कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेर रही है, जबकि सरकार का अपना रटारटाया जवाब, लेकिन इन सबके बीच लापरवाही की भेंट आम व्यक्ति चढ़ रहा है. जैसलमेर बस हादसे में अब तक 26 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि इस बार मनोहरपुर बस हादसे ने दो लोगों की जान लेली और अभी भी एक दर्जन के करीब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. आखिर कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार ? क्या कर रहा परिवहन विभाग ? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रदेश की आम जनता जानना चाह रही है. सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस सब हादसों को दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब मिलीभगत और लापरवाही का नतीजा है, जिसका दंश बेगुनाह को भुगतना पड़ा है. पेश है खास रिपोर्ट...

बस अग्निकांड और जांच कमेटी : सोमवार को राजस्थान की सड़कों पर एक बार फिर स्लीपर बस में आग का तांडव हुआ. इस बस अग्निकांड ने दो यात्रियों की जिंदगी को निगल लिया. एसडीएम संजीव खेडद ने बताया कि बस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ईंट भट्टे की ओर जा रही थी, जिसमें ठेकेदार शब्बीर अपने मजदूरों को लेकर आ रहा था. मजदूरों ने अपने घरेलू सामान भी बस में लाद रखे थे. हादसा तब हुआ जब ये सामान ऊपर से गुजर रही 11 हजार किलोवाट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया. तार टूटने के बाद बस में आग लग गई.

हादसों का जिम्मेदार कौन?, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि छह घायल मजदूरों का एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है. हादसे के बाद जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने छह सदस्यीय कमेटी गठित की है. यह कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक सुझाव भी देगी. इसी प्रकार से इसी महीने 14 अक्टूबर को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर एक निजी स्लीपर बस में आग लगने से 26 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई. इस घटना के लिए जांच कमेटी बनाई गई है, जो जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके सुझाव भी देगी.

नियमों की अवहेलना हादसों का कारण : हादसों के बाद कमेटियां बनीं और जांच भी हो रही है, लेकिन सवाल की आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन ? इसको लेकर रोड सेफ्टी एक्सपर्ट नेहा खुल्लर बताती हैं कि जैसलमेर या मनोहरपुर ही नहीं, इससे पहले भी कई बार नियमों की अवहेलना के चलते हादसे हुए हैं. परिवहन विभाग के कानून के अनुसार वाहन में ओवरलोड पाए जाने पर सिर्फ 6 हजार का जुर्माना लगाया जाता है. ऐसे में अक्सर बस के मालिक इसकी परवाह कम ही करते हैं. हाईटेंशन तारों के संपर्क में आने वाली इस बस को मॉडिफाई करके स्लीपर बस बनवाया गया था. इसकी लंबाई और ऊंचाई में भी बढ़ोतरी की गई थी. साथ ही इमरजेंसी गेट भी बंद किए गए थे. इसी तरह से जैसलमेर हादसे वाली बस में भी इसी तरह से इमरजेंसी गेट बंद होने के साथ सुरक्षा के जो मापदंड होने चाहिए वो नहीं थे.

Big Bus Accident
बस हादसे को लेकर चौंकाने वाले खुलासे (ETV Bharat GFX)

नेहा कहती हैं कि जब तक नियमों की सख्ती से पालना और नियमों अवहेलना करने वालों पर कड़ा एक्शन नहीं होगा तब तक डर नहीं होगा. घटना की जांच को लेकर बनाई जाने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है. दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज लगाए जाए. नेहा ने कहा कि राज्य में में ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना. MoRTH (Ministry of road transport and Highways Govt. Of India) की स्कीम का उपयोग किया जा सकता है. फिटनेस सेंटर की बहुत कमी है, हर जिले में फिटनेस सेंटर की स्थापना होनी चाहिए. परिवहन विभाग के इंफोर्समेंट को मजबूत करने के लिए व्हीकल स्टैंडर्ड पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए. इसके साथ राज्य में एक अच्छी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का निर्माण और संचालन बहुत जरूरी है.

हादसों का जिम्मेदार कौन ? : नेहा कहती हैं कि जब भी कोई मोटर व्हीकल सड़क पर चलता है तो पहले उसे परिवहन विभाग की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. जैसलमेर जिस बस में आग लगी, उससे कुछ दिन पहले परमिट दिया गया था. जबकि उस बीएस की फिटनेस किसी भी तरह के नियमों को पूरा नहीं कर रही थी. इसी तरह से मनोहरपुर हादसे वाली बस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 529 किलोमीटर का सफर तय कर जयपुर तक पहुंच गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि इस दौरान रास्ते में 9 RTO चेक पोस्ट पड़े थे और इसे किसी ने चेक तक नहीं किया.

जबकि बस का ऑल इंडिया परमिट 21 अप्रैल को ही खत्म चुका था. बस का 40 बार ओवरलोडिंग और हाई स्पीड में चलने की वजह से चालान हो चुका है. वहीं, रोड टैक्स भी खत्म हो गया था. इसके बाद भी ये बस धड़ल्ले के सड़कों पर दौड़ रही थी. नेहा कहती हैं कि सड़क पर दौड़ रही 90 फीसदी बसें नियमों का पालन नहीं कर रही हैं. ये विभाग की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता. जब तक जिम्मेदारों पर एक्शन नहीं होगा, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी. सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग के पास 100 करोड़ से अधिक का बजट हर साल होता है, लेकिन उसको खर्च नहीं किया जाता. जब तक पॉलिसी मेकिंग पर अच्छे काम नहीं होगा, बेगुनाह की जान इसी तरह से हादसों के रूप में होती रहेगी.

क्या कहते हैं नियम ? :

  • AIS-052 (Automobile Industry Standards) के अनुसार, बस की अधिकतम ऊंचाई 13 फीट (AC हुड सहित) से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • प्रत्येक बस में कम से कम एक आपातकालीन निकास द्वार (Emergency Exit Door) होना आवश्यक है, जिसका न्यूनतम आकार 4×2 फीट (पीछे या साइड में) हो और इसके साथ उस पर स्पष्ट मार्किंग दी गई हो.
  • AC और स्लीपर कोच बसों में फायर डिटेक्शन और फायर सप्रेशन सिस्टम (जैसे फायर एक्सटिंग्विशर) का होना अनिवार्य है.
  • बस की हर खिड़की पर ग्लास ब्रेकर (कांच तोड़ने का औजार) लगा होना आवश्यक है.
  • AIS-119 (Code of Practice for Bus Body Builders Accreditation) के प्रमाणन के बिना बनी बसों का RTO द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा सकता.
  • केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) के नियम 125C में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत में बनी सभी बसें चाहे वे वाहन निर्माता कंपनी द्वारा बनाई गई हों या अलग बॉडी बिल्डर्स द्वारा, उन्हें Bus Body Code (AIS-052) का पालन करना होगा.
  • इसके साथ केवल मान्यता प्राप्त बॉडी बिल्डर्स (AIS-119) द्वारा ही निर्मित होना कानूनी रूप से अनिवार्य है.

नियमों की पालना हो तो हादसों में कमी आए : रोड सेफ्टी एक्सपर्ट समीर नैनावत कहते हैं कि किसी भी बस का कम्पनी से सिर्फ चैचिस आता है. बॉडी बस मालिक अपने हिसाब से मॉडिफाइड करवाता है. बस की बॉडी के अपने नियम मापदंड बने हुए है. बस की अधिकतम ऊंचाई 13 फीट (AC हुड सहित) से अधिक नहीं होनी चाहिए. प्रत्येक बस में कम से कम एक आपातकालीन निकास द्वार होना आवश्यक है, जिसका न्यूनतम आकार 4×2 फीट स्पष्ट मार्किंग दी गई हो.

इसके साथ AC और स्लीपर कोच बसों में फायर डिटेक्शन और फायर सप्रेशन सिस्टम का होना अनिवार्य है, लेकिन इन नियमों की पालना नहीं हो रही है. लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम या अन्य आर्टिफिशियल अपडेशन के चलते अनावश्यक वायरिंग होती जिससे कई बार शार्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है. इसके साथ बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाने के लिए एक्स्ट्रा सीट लगा लेते हैं, जिससे इमरजेंसी गेट बंद हो जाता है. समीर कहते हैं कि यदि बस चालकों और प्रबंधन द्वारा अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए तो बस में आग लगने जैसी घटनाओं और हादसों में कमी आ सकती है. इसमें नियमित रखरखाव, ज्वलनशील पदार्थों से बचाव, सही विद्युत उपकरणों का उपयोग और आपातकालीन योजनाओं का पालन शामिल है.

बस में आग लगने के कारण :

  • इंजन और बिजली की खराबी- इंजन के गर्म हिस्सों से ईंधन या तेल का रिसाव या बिजली के तार खराब होने से आग लग सकती है.
  • ज्वलनशील पदार्थ- बस में ज्वलनशील पदार्थों को अनधिकृत तरीके से ले जाना या उसका अनुचित भंडारण करना भी एक जोखिम है.
  • धूम्रपान और खुली लौ- बस के अंदर और उसके आसपास धूम्रपान करना या खुली लौ का उपयोग करना आग लगने का एक प्रमुख कारण है.
  • विद्युत उपकरणों का दुरुपयोग- एक ही सॉकेट में बहुत सारे विद्युत उपकरण लगाने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है.
  • अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास- सुनिश्चित करें कि बस में अग्निशामक यंत्र हों और वे ठीक से काम कर रहे हों. आपातकालीन निकास हमेशा खुले और सुलभ होने चाहिए.

बस में आग रोकथाम के उपाय :

  • नियमित रूप से इंजन, बिजली के तारों और अन्य पुर्जों का निरीक्षण और रखरखाव करवाएं.
  • बस में किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ले जाने से बचें और सुनिश्चित करें कि चालक और यात्रियों को इसके खतरों के बारे में जानकारी हो.
  • धूम्रपान न करने के नियमों का कड़ाई से पालन कराएं.
  • बस में केवल एक सॉकेट में एक ही विद्युत उपकरण का उपयोग करने की अनुमति दें.
  • चालकों को आग लगने की स्थिति में क्या करना है, इसका अभ्यास कराया जाना चाहिए, ताकि वे तुरंत और सही कदम उठा सकें.

बीएस अग्निकांड पर सियासी बवाल : लगातार एक के बाद हो रहे बस अग्निकांड पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है. कांग्रेस ने इन घटनाओं को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इन घटनाओं पर दुःख व्यक्त करते हुए सरकार को घेरते हुए कहा कि परिवहन विभाग की लापरवाही से इस तरह के हादसे हो रहे हैं. अधिकारियों की मिलीभगत से बेस मौत का काल बन कर सड़कों पर दौड़ रही है. ज्यादातर बस मालिक नियमों की पालना नहीं कर रहे है. बिना फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के बस यात्रियों को लेकर बसें चल रही हैं. सरकार सिर्फ अभियान चलाने की बात कह कर बचना चाह रही है, लेकिन जनता इन बेगुनाह लोगों की मौत पर जवाब मांग रही है.

Big Bus Accident
बड़े हादसे, जानिए... (ETV Bharat GFX)

उधर, डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमारे लोगों की यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, इसके लिए परिवहन विभाग काम कर रहा है. कुछ प्राइवेट मोटर मालिक हैं जो फिटनेस के बाद बसों को मॉडिफाई करवा लेते हैं, जिसकी वजह से जैसलमेर और मनोहरपुर जैसी घटनाएं हो जाती हैं. इस तरह की बसों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है. कई बसों को पकड़ा गया है. लापरवाही और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है.

बैरवा ने कहा कि कई बसों में देखने को मिला है कि यात्रियों को बिठाने के लिए तय मापदंड से अधिक सीटें लगा दी जाती हैं, जिससे इमरजेंसी गेट भी बंद हो जाता है. इस तरह की बसों को भी पकड़ने का काम किया जा रहा है. यूनियन के स्तर पर भी बात की जा रही है कि वो भी नियमों की पालना सुनिश्चित करें. बैरवा ने आमजन से भी अपील की कि वो भी उन बसों में सफर नहीं करें, जिनमें क्षमता से अधिक यात्री हों या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर जा रहा हो.

