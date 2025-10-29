ETV Bharat / state

हादसों का जिम्मेदार कौन ? नियमों को तोड़ मौत बन सड़कों पर दौड़ रही बसें, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति

जयपुर: पहले जैसलमेर और अब मनोहरपुर के पास बस जलने की घटना ने परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया. कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेर रही है, जबकि सरकार का अपना रटारटाया जवाब, लेकिन इन सबके बीच लापरवाही की भेंट आम व्यक्ति चढ़ रहा है. जैसलमेर बस हादसे में अब तक 26 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि इस बार मनोहरपुर बस हादसे ने दो लोगों की जान लेली और अभी भी एक दर्जन के करीब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. आखिर कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार ? क्या कर रहा परिवहन विभाग ? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रदेश की आम जनता जानना चाह रही है. सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस सब हादसों को दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब मिलीभगत और लापरवाही का नतीजा है, जिसका दंश बेगुनाह को भुगतना पड़ा है. पेश है खास रिपोर्ट...

बस अग्निकांड और जांच कमेटी : सोमवार को राजस्थान की सड़कों पर एक बार फिर स्लीपर बस में आग का तांडव हुआ. इस बस अग्निकांड ने दो यात्रियों की जिंदगी को निगल लिया. एसडीएम संजीव खेडद ने बताया कि बस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ईंट भट्टे की ओर जा रही थी, जिसमें ठेकेदार शब्बीर अपने मजदूरों को लेकर आ रहा था. मजदूरों ने अपने घरेलू सामान भी बस में लाद रखे थे. हादसा तब हुआ जब ये सामान ऊपर से गुजर रही 11 हजार किलोवाट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया. तार टूटने के बाद बस में आग लग गई.

हादसों का जिम्मेदार कौन?, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि छह घायल मजदूरों का एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है. हादसे के बाद जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने छह सदस्यीय कमेटी गठित की है. यह कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक सुझाव भी देगी. इसी प्रकार से इसी महीने 14 अक्टूबर को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर एक निजी स्लीपर बस में आग लगने से 26 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई. इस घटना के लिए जांच कमेटी बनाई गई है, जो जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके सुझाव भी देगी.

नियमों की अवहेलना हादसों का कारण : हादसों के बाद कमेटियां बनीं और जांच भी हो रही है, लेकिन सवाल की आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन ? इसको लेकर रोड सेफ्टी एक्सपर्ट नेहा खुल्लर बताती हैं कि जैसलमेर या मनोहरपुर ही नहीं, इससे पहले भी कई बार नियमों की अवहेलना के चलते हादसे हुए हैं. परिवहन विभाग के कानून के अनुसार वाहन में ओवरलोड पाए जाने पर सिर्फ 6 हजार का जुर्माना लगाया जाता है. ऐसे में अक्सर बस के मालिक इसकी परवाह कम ही करते हैं. हाईटेंशन तारों के संपर्क में आने वाली इस बस को मॉडिफाई करके स्लीपर बस बनवाया गया था. इसकी लंबाई और ऊंचाई में भी बढ़ोतरी की गई थी. साथ ही इमरजेंसी गेट भी बंद किए गए थे. इसी तरह से जैसलमेर हादसे वाली बस में भी इसी तरह से इमरजेंसी गेट बंद होने के साथ सुरक्षा के जो मापदंड होने चाहिए वो नहीं थे.

बस हादसे को लेकर चौंकाने वाले खुलासे (ETV Bharat GFX)

नेहा कहती हैं कि जब तक नियमों की सख्ती से पालना और नियमों अवहेलना करने वालों पर कड़ा एक्शन नहीं होगा तब तक डर नहीं होगा. घटना की जांच को लेकर बनाई जाने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है. दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज लगाए जाए. नेहा ने कहा कि राज्य में में ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना. MoRTH (Ministry of road transport and Highways Govt. Of India) की स्कीम का उपयोग किया जा सकता है. फिटनेस सेंटर की बहुत कमी है, हर जिले में फिटनेस सेंटर की स्थापना होनी चाहिए. परिवहन विभाग के इंफोर्समेंट को मजबूत करने के लिए व्हीकल स्टैंडर्ड पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए. इसके साथ राज्य में एक अच्छी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का निर्माण और संचालन बहुत जरूरी है.

हादसों का जिम्मेदार कौन ? : नेहा कहती हैं कि जब भी कोई मोटर व्हीकल सड़क पर चलता है तो पहले उसे परिवहन विभाग की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. जैसलमेर जिस बस में आग लगी, उससे कुछ दिन पहले परमिट दिया गया था. जबकि उस बीएस की फिटनेस किसी भी तरह के नियमों को पूरा नहीं कर रही थी. इसी तरह से मनोहरपुर हादसे वाली बस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 529 किलोमीटर का सफर तय कर जयपुर तक पहुंच गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि इस दौरान रास्ते में 9 RTO चेक पोस्ट पड़े थे और इसे किसी ने चेक तक नहीं किया.