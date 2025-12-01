ETV Bharat / state

बिहार में बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, दो दर्जन घायल

बिहार में एक बार फिर से लापरवाही का नतीजा देखने को मिला है. बस ड्राइवर के फोन पर बात करने से चीख-पुकार मच गई. पढ़ें

bus accident in Nalanda
नालंदा में बस दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 1, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
नालंदा : बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. दीपनगर थाना क्षेत्र में कंचनपुर पुल के निकट तेज रफ्तार बारातियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई. जिससे इलाके में चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि दो दर्जन बाराती जख्मी हो गए.

नालंदा में बस दुर्घटनाग्रस्त : मृतक की शिनाख्त सिधेश्वर प्रसाद के रूप में हुई है. वहीं घायलों को इलाज के लिए विम्स पावापुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां दो बारातियों की हालात नाजुक बनी हुई है. मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है.

bus accident in Nalanda
घटनास्थल पर लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

मोबाइल पर बात कर रहा था ड्राइवर : घटना के संबंध में मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि, बारातियों से भरी बस सोहसराय मंदिर से शादी समारोह खत्म होने के बाद नवादा जिले के वारसलीगंज लौट रही थी. बस ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था. इसी दौरान नियंत्रण खो दिया और ओवरब्रिज के ऊपर डिवाइड से बस टकरा गई.

''टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे के हिस्सा के परखच्चे उड़ गए. जबकि बस के ऊपर बैठे एक बाराती की मौत ओवरब्रिज से नीचे गिरने से हो गई. घटना के बाद बस के अंदर चीख पुकार मच गई.''-प्रत्यक्षदर्शी

ग्रामीणों में आक्रोश : घटना की सूचना मिलते ही दीपनगर थानाध्यक्ष राजमणि मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए. वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने एंबुलेंस की देरी से पहुंचने पर आक्रोश प्रकट किया. फिलहाल यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से शुरू कर दिया गया है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. आगे की जांच की जा रही है.

bus accident in Nalanda
दीपनगर थानाध्यक्ष राजमणि (ETV Bharat)

''नवादा के अर्जुन प्रसाद पुत्री की शादी समारोह खत्म करने के बाद वारसलीगंज लौट रहे थे. तभी बस डिवाइडर से टकारकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. घायलों का पावापुरी विम्स में इलाज चल रहा है.''- राजमणि, थानाध्यक्ष, दीपनगर

