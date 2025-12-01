ETV Bharat / state

बिहार में बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, दो दर्जन घायल

नालंदा : बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. दीपनगर थाना क्षेत्र में कंचनपुर पुल के निकट तेज रफ्तार बारातियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई. जिससे इलाके में चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि दो दर्जन बाराती जख्मी हो गए.

नालंदा में बस दुर्घटनाग्रस्त : मृतक की शिनाख्त सिधेश्वर प्रसाद के रूप में हुई है. वहीं घायलों को इलाज के लिए विम्स पावापुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां दो बारातियों की हालात नाजुक बनी हुई है. मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है.

घटनास्थल पर लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

मोबाइल पर बात कर रहा था ड्राइवर : घटना के संबंध में मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि, बारातियों से भरी बस सोहसराय मंदिर से शादी समारोह खत्म होने के बाद नवादा जिले के वारसलीगंज लौट रही थी. बस ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था. इसी दौरान नियंत्रण खो दिया और ओवरब्रिज के ऊपर डिवाइड से बस टकरा गई.

''टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे के हिस्सा के परखच्चे उड़ गए. जबकि बस के ऊपर बैठे एक बाराती की मौत ओवरब्रिज से नीचे गिरने से हो गई. घटना के बाद बस के अंदर चीख पुकार मच गई.''-प्रत्यक्षदर्शी