हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा, संगरिया के मानकसर के पास निजी बस पलटी, 3 की मौत, 14 घायल

हनुमानगढ़ में बस दुर्घटना ( फोटो ईटीवी भारत हनुमानगढ़ )

हनुमानगढ़: जिले के संगरिया क्षेत्र में सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. मानकसर गांव के पास एक निजी बस बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बस में सवार घायल यात्रियों को संगरिया पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि चिकित्सकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया है. वहीं 14 घायलों का उपचार जारी है. इनमें से 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है. इसे भी पढ़ें: सिरोही: पिलर से टकरा नाले में गिरी कार, प्रशासनिक अधिकारी की मौत