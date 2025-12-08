हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा, संगरिया के मानकसर के पास निजी बस पलटी, 3 की मौत, 14 घायल
हनुमानगढ़ में आज सुबह एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है.
हनुमानगढ़: जिले के संगरिया क्षेत्र में सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. मानकसर गांव के पास एक निजी बस बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.
दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बस में सवार घायल यात्रियों को संगरिया पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि चिकित्सकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया है. वहीं 14 घायलों का उपचार जारी है. इनमें से 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है.
कलेक्टर, SP और SDM तुरंत अस्पताल पहुंचे : हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव और एसडीएम मांगीलाल जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार की स्थिति का जायजा लिया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. कलेक्टर ने पीएमओ को निर्देश दिए कि सभी घायलों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाए. प्रशासन ने अस्पताल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं.
पुलिस ने शुरू की जांच, यातायात बहाल : हादसे की सूचना पर संगरिया पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बस को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल किया. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार बस चालक ने सामने अचानक आई बाइक को बचाने की कोशिश की, जिसके कारण वाहन पलट गया. एसपी हरिशंकर यादव ने कहा कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है. बस चालक, तकनीकी कारणों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.