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बंध बारैठा में पानी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 9 माह की मासूम की मौत, कई घायल

दुर्घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : जिले के बयाना क्षेत्र में बंध बारैठा के पास मंगलवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बयाना से धौलपुर के बसेड़ी जा रही सवारियों से भरी निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर बांध के पास भरे पानी में जा गिरी. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना में नौ माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए. घायलों को बयाना सहित आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.