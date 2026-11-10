बंध बारैठा में पानी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 9 माह की मासूम की मौत, कई घायल
बस में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए राहगीर और स्थानीय ग्रामीण तत्काल सक्रिय हो गए.
Published : November 10, 2026 at 8:04 PM IST
भरतपुर : जिले के बयाना क्षेत्र में बंध बारैठा के पास मंगलवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बयाना से धौलपुर के बसेड़ी जा रही सवारियों से भरी निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर बांध के पास भरे पानी में जा गिरी. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना में नौ माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए. घायलों को बयाना सहित आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.
गढ़ी बाजना थाना प्रभारी श्यामलाल मीणा ने बताया कि हादसे में बयाना क्षेत्र के नगला कहार निवासी योगेन्द्र की नौ माह की बेटी पूर्वी की मौत हो गई. दुर्घटना में कई अन्य यात्री घायल हुए हैं. सभी घायलों को बयाना और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. बयाना अस्पताल में रीना (35), शीला (45), रामवरण (45), धर्मेंद्र, गुड्डी (42) और कमलेश (25) को भर्ती कराया गया है. सभी का उपचार चल रहा है.
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बस के पानी में गिरते ही घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बस में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए राहगीर और स्थानीय ग्रामीण तत्काल सक्रिय हो गए. कई लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतरे और यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए. सूचना मिलते ही बांध बारैठा पुलिस चौकी और गढ़ी बाजना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं बयाना, रुदावल और गढ़ी बाजना से 108 एंबुलेंस की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचीं. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.
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धौलपुर जिले के बाड़ी निवासी घायल यात्री रामवरण ने बताया कि वह भी बस में सवार था. बस सामान्य रूप से जा रही थी, तभी अचानक वह पलटकर पानी में गिर गई. कुछ ही पलों में बस के भीतर चीख-पुकार मच गई. रामवरण के मुताबिक बस में करीब 60 यात्री सवार थे.
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