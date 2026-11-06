'ग्रीन पटाखे' ही जलाएं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें: दिल्ली सरकार ने की नागरिकों से खास अपील
दिल्ली सरकार ने आम लोगों से दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही पटाखे जलाने की अपील की है।
Published : November 6, 2026 at 2:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दीवाली से ठीक पहले लोगों से अपील की है कि वे'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) ने एक आदेश में कहा, "ग्रीन पटाखे केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे। इन तय समय के अलावा पटाखे जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।"
सरकार की ओर से यह आदेश गुरुवार को मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक प्रशासनिक बैठक के बाद जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य 'साइलेंस ज़ोन' के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
पटाखों के डिब्बे ठीक से सील होने चाहिए: सरकार
इसमें कहा गया है, "केवल CSIR-NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे, जिनकी सूची CSIR-NEERI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पटाखों के सभी डिब्बे ठीक से सील होने चाहिए और उन पर वैध प्रोडक्ट और बैच से जुड़े QR कोड लिखे होने चाहिए।"
आदेश के मुताबिक, ग्रीन पटाखे केवल दिल्ली पुलिस द्वारा तय की गई जगहों पर ही बेचे जा सकेंगे। बिना अनुमति वाली जगहों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनकी बिक्री करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त टीमें, पटाखों की अवैध बिक्री और प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल को रोकने के लिए लगातार निगरानी और जांच करेंगी।
नियमों के उल्लंघन पर पटाखे जब्त किए जाएंगे: सरकार
आदेश में कहा गया, "यह टीम अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य 'साइलेंस ज़ोन' के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाए जाने की भी जांच करेगी।" आदेश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर पटाखे जब्त कर लिए जाएंगे और लागू कानूनों तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
बता दें, 2 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के आसपास दिल्ली-एनसीआर में कुछ तय समय के अंदर ही प्रमाणित 'ग्रीन पटाखों' के निर्माण, बिक्री और उन्हें जलाने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही, 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध फिर से लागू करने का निर्देश दिया था।
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