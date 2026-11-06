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'ग्रीन पटाखे' ही जलाएं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें: दिल्ली सरकार ने की नागरिकों से खास अपील

दिल्लीवालों से ग्रीन पटाखे जलाने की अपील. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दीवाली से ठीक पहले लोगों से अपील की है कि वे'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) ने एक आदेश में कहा, "ग्रीन पटाखे केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे। इन तय समय के अलावा पटाखे जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।"

सरकार की ओर से यह आदेश गुरुवार को मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक प्रशासनिक बैठक के बाद जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य 'साइलेंस ज़ोन' के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।